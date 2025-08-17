Le retour magique d’Olivier Giroud en Ligue 1

Même à 38 ans, on n’apprend pas à Olivier Giroud à trouver le chemin des filets. L’attente a été longue, mais le champion du monde 2018 a rapidement rassuré : treize ans, trois mois et seize jours après son dernier but en Ligue 1 avec Montpellier, l’attaquant a retrouvé le chemin des filets pour Lille. À peine onze minutes après le coup d’envoi face à Brest (3-3), pour la première journée de la saison, l’attaquant a ouvert le score d’une jolie frappe croisée servie par Félix Correia. À la mi-temps, Ngoy confiait au micro de Ligue 1 + : « Ça ne m’étonne pas. C’est un très bon attaquant. Il va nous apporter beaucoup de choses cette saison, on est là pour le servir».

Pour son retour dans le championnat français, le meilleur buteur de l’histoire des Bleus n’a pas fait les choses à moitié. Olivier Giroud a livré une prestation remarquable tout au long du match, montrant à la fois son efficacité offensive et son implication défensive. Il a disputé l’intégralité des 90 minutes et a inscrit un but, cadrant deux tirs au total. Toujours présent dans les duels, il en a remporté 11 sur 19, démontrant encore sa capacité à s’imposer face aux adversaires. Défensivement, il a été impeccable, réussissant 100 % de ses tacles, preuve de sa concentration et de son intelligence de jeu, même à 38 ans. Entouré d’une attaque bien plus jeune, à l’image d’Hákon Haraldsson, Marius Broholm ou encore Félix Correia, sa performance illustre parfaitement son expérience et son influence sur le terrain.

Toujours prêt pour le haut niveau

Le Télégramme de Brest qui souligné, avant le match, que « la principale attraction au stade Francis-Le Blé ne sera pas brestoise, mais lilloise », ne s’est finalement pas trompé. Même si l’intéressé préfère rester humble. Au micro de Ligue 1 +, après le match, le joueur est ainsi revenu sur son retour en Ligu1 ainsi que son premier but avec le LOSC. « Cela a été un moment spécial pour moi. Je suis très content d’être de retour en France, dans un bon club, avec un bon staff et de bons mecs. Je prends du plaisir », a confié le champion du monde. L’attaquant a également expliqué sa préparation et son envie de jouer pleinement : « Le coach m’a demandé plusieurs fois comment je me sentais, je lui ai dit que je pouvais aller jusqu’au bout du match. J’avais vraiment envie d’essayer d’avoir une opportunité pour faire gagner ce match».

Malgré son but, Giroud aurait aimé voir son équipe s’imposer. « On en a eu une avec Ayyoub (Bouaddi) mais ça n’a pas voulu sourire. Encore une fois, c’est frustrant de ne pas gagner en ayant mené 2-0 et 3-2, à l’extérieur qui plus est », a-t-il ajouté. Physiquement, il se sent prêt et confiant pour la suite : « Je me sens bien. Je n’ai pas eu de doute sur ma capacité à enchaîner. Je sais que je peux faire plus. C’est en enchaînant les matches que ça viendra ». Prêt, Giroud a intérêt à l’être, puisque Lille recevra dimanche prochain Monaco, fort d’une victoire 3-1 pour son premier match de Ligue 1 face au Havre.