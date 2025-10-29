Menu Rechercher
Eliminatoires CM - Afrique

Qualifs CdM 2026, Afrique : le calendrier du mini-tournoi dévoilé

La RDC gagne contre la Guinée @Maxppp

Les qualifications de la zone Afrique ont pris fin pour la grande majorité des équipes lors de la dernière trêve internationale du mois d’octobre. Mais quatre sélections sont encore concernées, dans l’espoir de récupérer un billet pour la Coupe du Monde 2026. Les quatre meilleurs deuxièmes de poule vont en effet s’affronter lors de la trêve de novembre, dans un mini-tournoi.

La confédération africaine de football a communiqué ce mercredi le calendrier de ce tournoi, qui débutera donc le 13 novembre avec Nigéria-Gabon à 17h, puis Cameroun-République démocratique du Congo. La finale se jouera le 16 novembre, à Rabat au Maroc, à 20h entre les deux gagnants. Le parcours ne sera alors pas fini, puisque le vainqueur de ce tournoi participera au tournoi de barrage en mars prochain avec des sélections d’autres confédérations, pour obtenir les derniers tickets pour le Mondial. Dans la zone Afrique, les sélections déjà qualifiées sont : Afrique du Sud, Algérie, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Égypte, Ghana, Maroc, Sénégal et Tunisie.

