Inter : Josep Martinez risque jusqu’à 7 ans de prison

Un drame s’est produit mardi matin à Fenegrò, près de Côme, impliquant Josep Martínez, gardien espagnol de l’Inter Milan. Le joueur de 27 ans a percuté avec sa voiture un homme de 81 ans en fauteuil roulant, le tuant sur le coup… Malgré l’intervention rapide des secours, la victime n’a pas pu être réanimée. D’après les premières constatations, l’homme âgé aurait dévié de la piste cyclable vers la chaussée, rendant la collision inévitable. Bouleversé, mais indemne, Martínez a immédiatement tenté de porter secours, tout comme d’autres automobilistes présents sur place.

Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte par le parquet de Côme afin de déterminer les circonstances exactes du drame. Comme le rapporte Qui Como, le joueur encourt une peine pouvant aller de 2 à 7 ans de prison selon l’article 589 du Code pénal italien. Des analyses de routine ont été effectuées sur le gardien pour vérifier ses aptitudes à la conduite et la vitesse du véhicule. L’Inter Milan, profondément affectée par l’accident, a annulé la conférence de presse de Cristian Chivu avant le match contre la Fiorentina, tandis que Martínez a été dispensé de la rencontre.