Ligue 1 : 6 buts, des bijoux, un match fou mais pas de vainqueur entre Brest et Lille

C’est avec un visage presque intégralement remodelé que Lille lançait sa saison de Ligue 1 ce dimanche à Brest. Plus de Chevalier, ni de David, de Diakité ou encore d’Angel Gomes, mais des nouvelles têtes, connues pour certaines comme Giroud ou l’ancien Brestois Perraud, moins pour d’autres, comme Broholm, Correia, Ngoy ou Özer. En face, la seule nouveauté du onze d’Éric Roy par rapport à la saison dernière était la présence de Majecki dans les buts, et disons qu’il faudra encore attendre avant d’affirmer que Marco Bizot a bien été remplacé. Ce ne sont pas, tant, les trois buts encaissés qui posent vraiment problème ce soir (3-3), mais plutôt la mesure du vide sur les rares vraies occasions lilloises sur les 70 premières minutes.

La suite après cette publicité

Classement live Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Monaco 3 1 +2 1 0 0 3 1 2 Lyon 3 1 +1 1 0 0 1 0 3 Toulouse 3 1 +1 1 0 0 1 0 4 Angers 3 1 +1 1 0 0 1 0 5 Rennes 3 1 +1 1 0 0 1 0 6 Lille 1 1 0 0 1 0 3 3 7 Brest 1 1 0 0 1 0 3 3 8 Auxerre 1 1 0 0 1 0 0 0 9 Metz 1 1 0 0 1 0 0 0 10 Strasbourg 1 1 0 0 1 0 0 0 11 Lorient 1 1 0 0 1 0 0 0 12 Nantes 0 0 0 0 0 0 0 0 13 PSG 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Paris FC 0 1 -1 0 0 1 0 1 15 Lens 0 1 -1 0 0 1 0 1 16 Nice 0 1 -1 0 0 1 0 1 17 Marseille 0 1 -1 0 0 1 0 1 18 Le Havre 0 1 -2 0 0 1 1 3 Voir le classement complet

Dès la 11e minute de jeu, le Polonais s’inclinait sur la première tentative d’Olivier Giroud. Superbement trouvé par Correia… dans la profondeur, le Français croisait sa frappe comme il pouvait, et marquait pour la première fois en Ligue 1 depuis son départ il y a treize ans (11e, 0-1). Le gardien prêté par Monaco n’était pas exempt de tout reproche, et à pleine plus sur le second but d’Haraldsson. L’Islandais profitait d’une mauvaise relance de Chardonnet pour s’en aller défier Majecki. Il le trompait assez facilement en fermant son pied au dernier moment (26e, 1-2). Malgré deux buts de retard, les Brestois trouvaient le caractère pour tenter d’inverser le sens du vent. Kamory Doumbia réduisait la marque d’un plat du pied après une succession d’actions dans la surface lilloise (34e, 1-2).

Mené trois fois au score, Brest a montré du caractère

Le deuxième but brestois pendait ensuite au nez des Dogues, mais Özer voyait la frappe de Baldé retomber juste au-dessus de sa barre (42e), puis le Turc s’employait parfaitement sur une deuxième tentative du Bissau-Guinéen (43e). Le successeur de Chevalier était encore aux aguets sur cette tête de Magnetti (47e), mais il était impuissant sur le bijou de Doumbia. Le Malien était trouvé à l’entrée de la surface par Baldé, et armait sans réfléchir. Le ballon terminait dans la lucarne d’Özer, battu (51e, 2-2). Pendant ce temps, Giroud poursuivait son show, et son équipe était récompensée de son temps fort par un but, mais sur fond de polémique.

La suite après cette publicité

Sur un corner de Haraldsson, Mukau rodait en opportuniste dans la surface pour tromper un Majecki encore en retard (66e, 2-3). Les Brestois reprochaient à Monsieur Turpin d’avoir levé son drapeau pour signaler une sortie de balle, mais il était finalement bien accordé (Brest a d’ailleurs posé une réserve au cours de la rencontre). Eric Roy ne faisait toujours pas de changements après 75 minutes de jeu, mais ses joueurs allaient bien lui rendre. Le Cardinal nous gratifiait d’un lob génial après une très longue ouverture de Lala (3-3). C’était le sixième et dernier but d’un après-midi aussi ensoleillé que divertissant à Francis-Le Blé. Et ce ne sont pas les quelque 15 000 spectateurs présents au stade qui diront le contraire.