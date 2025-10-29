Menu Rechercher
Club León : c’est fini pour James Rodriguez

Passé par le FC Porto, l’AS Monaco, le Real Madrid ou encore le Bayern Munich, James Rodriguez évolue depuis quelques mois au Club León au Mexique. Un club avec lequel il a marqué 3 buts et délivré 1 assist en 12 apparitions toutes compétitions confondues. Mais le Colombien, en fin de contrat le 31 décembre, devrait bientôt s’en aller.

Ce mercredi, Medio Tiempo et AS expliquent que James Rodriguez a confirmé qu’il quittera l’écurie mexicaine après sa participation au tournoi d’ouverture 2025. Une décision qu’il a prise en raison de la situation difficile de son équipe, qui est actuellement avant-dernière de la Liga MX. Ce qui convient à León, qui n’avait pas l’intention de renouveler son bail. Son dernier match au sein du club mexicain aura lieu le 8 novembre prochain contre Puebla.

