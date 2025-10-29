Menu Rechercher
Nantes : le clan Tati ferme la porte à un départ cet hiver

Révélation du début de saison à seulement 17 ans, Tylel Tati impressionne déjà tout le monde au FC Nantes. Formé à la Jonelière, le jeune défenseur central s’est imposé comme un titulaire régulier grâce à sa maturité, sa lecture du jeu et sa sérénité. Repéré dès ses 13 ans, passé par Clairefontaine, il est aujourd’hui considéré comme l’un des plus grands espoirs défensifs de Ligue 1. Ses performances précoces ont d’ailleurs attiré l’attention de plusieurs clubs étrangers, notamment en Angleterre et en Allemagne, sans oublier le FC Barcelone, cité récemment par la presse catalane. De son côté, le PSG serait aussi intéressé.

Mais malgré cet engouement, le clan Tati a tranché : aucun départ ne sera envisagé avant la fin de la saison d’après L’Équipe. Le joueur, encore en bac pro commerce, souhaite poursuivre sa progression sereinement à Nantes, dans un environnement stable. Même son de cloche du côté du club, qui ne veut pas reproduire le scénario d’un départ prématuré. Le FCN compte sur sa pépite pour boucler une saison complète en Ligue 1 avant, peut-être, d’ouvrir la porte à une future aventure à l’étranger.

