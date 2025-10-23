Le PSG songe à recruter une des sensations de la saison en Ligue 1 !

S’il y a un poste où la France est en train de sortir des joueurs qui cartonnent à travers l’Europe ces dernières années, c’est bien le poste de défenseur central. D’Ibrahima Konaté à William Saliba en passant par Dayot Upamecano et les jeunes Leny Yoro ou Jérémy Jacquet, les clubs tricolores sortent de sacrés joueurs à cette position, et nul doute que dans les années à venir, d’autres vont exploser. Il y en a d’ailleurs un qui commence à faire parler de lui du côté de la Loire-Atlantique… C’est Tylel Tati, défenseur central de 17 ans du FC Nantes.

La suite après cette publicité

Le natif de Champigny-sur-Marne a déjà marqué les esprits lors des sept rencontres de Ligue 1 disputées jusqu’ici, et a même tapé dans l’œil du FC Barcelone selon les informations de la presse catalane. Joueur très costaud et donc bon dans les duels, doué physiquement, doté d’un sang-froid étonnant pour son âge et de qualités de relanceur plus que correctes, il n’a pas séduit que les dirigeants du champion d’Espagne en titre…

La suite après cette publicité

De la concurrence

Effectivement, comme l’indique Sport, le Paris Saint-Germain est également très intéressé par Tati. Le club de la capitale suit de très près les progrès du jeune international tricolore U18 (3 sélections). Il le considère comme un doublure de luxe pour Willian Pacho, qui permettrait de donner un peu plus de repos à l’Equatorien. Son contrat expire en 2028 et, même si le média espagnol ne dévoile pas de montants, il indique que le prix de l’opération ne devrait pas être spécialement élevé. D’autres clubs, en plus des Parisiens et des Catalans, sont aussi sur le coup.

La publication catalane rajoute que si le PSG songe sérieusement à lancer un assaut pour Tati, c’est aussi parce que le profil de Lucas Beraldo ne convainc pas en interne. L’objectif du club, sur le court terme, est d’avoir deux remplaçants de qualité pour les deux titulaires, et Tati viendrait donc prendre la place du Brésilien et compléter cette charnière avec Pacho, Marquinhos et Zabarnyi. Affaire à suivre…