PSG : négociations en cours pour la prolongation de Senny Mayulu

Le PSG veut blinder l’un de ses plus grands espoirs. En effet, d’après L’Équipe, des négociations ont déjà été entamées pour prolonger le contrat de Senny Mayulu, actuellement lié au club jusqu’en juin 2027. Révélé la saison passée, le milieu de 19 ans a pris une nouvelle dimension ces derniers mois, enchaînant les titularisations en Ligue des Champions et marquant notamment le dernier but lors de la finale face à l’Inter Milan (5-0). Jugé « brillant, mature, avec la tête sur les épaules » en interne, le titi parisien séduit autant par sa polyvalence que par sa sérénité, à l’image de son but contre le Barça lors de la 2e journée de C1, héritée d’un entourage très présent et d’un père, Landu, décrit comme une figure d’équilibre.

Derrière cette prolongation se cache la volonté du PSG de verrouiller un profil promis à un rôle majeur dans le projet de Luis Enrique. Déjà considéré par le coach espagnol comme un joueur important pour l’avenir du club, Mayulu symbolise cette nouvelle génération parisienne formée au club, tout comme Warren Zaïre-Emery. Signataire de son premier contrat professionnel en mai 2024, il avait alors été désigné, avec Yoram Zague et Ibrahim Mbaye, comme l’un des rares jeunes capables d’intégrer durablement le groupe pro. Quelques mois plus tard, les faits lui donnent raison. Il a d’ailleurs été sélectionné avec les Bleuets lors du dernier rassemblement, mais a finalement déclaré forfait pour une petite gêne.