Ligue des Champions : l’équipe type de la 3e journée

71 buts, nouveau record pour la Ligue des Champions. La 3e journée a accouché d’une pluie de buts, 4 de plus que le précédent record. Il faut aussi dire que les cadors européens ont joué des équipes abordables durant cette journée, ce qui a facilité la chose. Mais commençons par l’un des rares 0-0, entre Monaco et Tottenham. Car le responsable de cette affiche sans but se nomme Vicario, le portier des Spurs, qui a dégoûté les attaquants monégasques, principalement Balogun puis Minamino. Tottenham lui doit clairement le point récolté au stade Louis II.

En défense, nous avons choisi une arrière-garde qui serait titulaire dans n’importe quelle équipe, avec Nuno Mendes à gauche. En pleine forme, le joueur du PSG a de nouveau marqué, sur un caviar servi par Vitinha. À droite, Denzel Dumfries a brillé avec l’Inter Milan sur la pelouse de l’Union Saint-Gilloise. Le but du 1-0, tel un renard des surfaces et une implication sur le 2e, inscrit par Lautaro Martinez. Dans l’axe, un duo qui ferait peur à tous les attaquants, composé de Gabriel et Van Dijk.

Désiré Doué a assommé Leverkusen

Le premier nommé a étalé son incroyable talent dans les airs face à l’Atlético de Madrid, avec un but de la tête pour libérer les Gunners puis une passe décisive de la tête pour Gyökeres pour conclure le festival. Van Dijk a lui soulagé les Reds en inscrivant, sans surprise de la tête sur corner, le but du 2-1 pour Liverpool face à l’Eintracht Francfort. Au milieu de terrain, nous installons un trio guidé par Vitinha, étincelant avec le PSG face au Bayer Leverkusen. Il a terminé son récital par un but d’une frappe de loin. Pour l’accompagner, le héros de la semaine bien évidemment, à savoir Fermin Lopez, auteur d’un triplé retentissant avec le FC Barcelone contre l’Olympiacos et Felix Nmecha, auteur d’un doublé avec Dortmund face à Copenhague, sur deux frappes à l’entrée de la surface.

En attaque, comment ne pas mettre Viktor Gyökeres, qui a retrouvé le chemin des filets avec Arsenal ? Ce ne sera pas son plus beau doublé, avec deux buts de près, mais ils sont importants, face à un adversaire redoutable. Pour le servir, on installe Désiré Doué. Une mi-temps lui a suffi pour tordre Leverkusen, et si Andrich a récolté un rouge en lui assénant un coup de coude à la mâchoire, c’est bien le Français qui a assommé les Allemands avec deux buts splendides. Il ne manque plus qu’un seul homme, cela tombe bien, il s’agit de Man, prénom Dennis, qui a participé au festival du PSV Eindhoven face à Naples. Le gaucher roumain a d’abord surgi au premier poteau pour son premier but, et a déclenché une énorme frappe pour son deuxième.