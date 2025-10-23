Pauleta s’enflamme pour Vitinha

Ancien attaquant du PSG et toujours chouchou du Parc des Princes, Pauleta se régale en regardant le club de la capitale évoluer ces derniers mois. D’autant plus qu’il compte plusieurs compatriotes portugais dans l’effectif. A commencer par Vitinha, qu’il a encensé au micro de RMC. « Avec Pedri de Barcelone, c’est le meilleur milieu de terrain du monde. Il ne fait pas une erreur, ne perd pas de ballon. Il me rappelle Iniesta. C’est un phénomène.»

Avec Nuno Mendes et João Neves, les Lusitaniens brillent au PSG. Sauf peut-être Gonçalo Ramos, toujours décevant lorsqu’il démarre en tant que titulaire. Mais Pauleta a tenu à souligner les qualités de son homologue. « C’est un attaquant qui reste dans la surface. Et ce n’est pas de cette façon que joue le PSG. Mais à chaque minute jouée, il en profite pour aider l’équipe », a-t-il confié.