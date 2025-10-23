Lens : les ambitions de Sage face à l’OM

RC Lens-OM, le 4e contre le 1er de Ligue 1, soit un véritable choc de notre championnat qui se prépare pour samedi soir 21h. Il s’agira d’un véritable test pour l’OM, tant les Lensois ont montré sous la houlette de Pierre Sage qu’ils étaient prêts à battre n’importe quel adversaire. « Jamais on ne se situera en victime ou outsider d’un adversaire. On jouera toujours pour gagner. On appréhende ce mach avec de l’ambition, eux aussi, je pense que ça fera un match ouvert », a ainsi lancé l’entraîneur artésien en conférence de presse.

Il a également rendu hommage à l’OM. « Ils ont beaucoup de joueurs, les postes sont doublés. Ils sont capables d’enchainer l’Ajax puis Le Havre. Ce n’est pas l’enchaînement de match qui devrait les handicaper, même s’ils ont joué une mi-temps à 10 (contre le Sporting, ndlr). C’est vrai que c’est une équipe qui a du talent, une variété offensive. Leur coach aime alterner certaines organisations pour poser des problèmes à ses adversaires. Ils ont un talent offensif de bon niveau. Ca va nous pousser à faire un grand match », a-t-il commenté au sujet de son prochain adversaire.