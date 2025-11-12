Menu Rechercher
Milan : Rabiot a un salaire inférieur à celui qu’il percevait à l’OM

Adrien Rabiot à l'AC Milan

Adrien Rabiot a accepté de réduire son salaire pour retrouver la Serie A et son ancien entraîneur Massimiliano Allegri. Alors qu’il percevait plus de 5 millions d’euros par an à l’Olympique de Marseille, le milieu français a accepté un contrat triennal avec l’AC Milan, moins rémunérateur, mais garantissant une stabilité jusqu’en 2028. Cette décision lui permet de revenir au premier plan en Italie et de jouer un rôle central dans l’équipe, malgré un salaire inférieur à celui qu’il aurait pu percevoir en France.

Pour compenser cette baisse, le contrat de Rabiot comporte plusieurs primes liées aux performances collectives et individuelles. Il pourra ainsi toucher des bonus en cas de victoire en Coppa Italia, en Supercoppa Italiana ou encore en Serie A, offrant une possibilité de revenus supplémentaires significative d’après la Gazzetta dello Sport. Avec déjà 20 titres remportés en club, Rabiot vise désormais à enrichir sa carrière italienne tout en s’assurant un rôle clé sous Allegri.

