L’AC Milan récupère Adrien Rabiot

L’amour dure 3 ans, dit-on. Entre Adrien Rabiot et l’OM, cela n’aura pas dépassé 1 an. Meilleur joueur de la saison passée, le milieu de terrain avait pourtant clamé son désir de rester une saison supplémentaire sur la Canebière, afin d’y jouer la Ligue des Champions dans un Vélodrome incandescent. Et puis le 15 août est passé par là, une bagarre dans les vestiaires avec Jonathan Rowe et des dirigeants qui ont joué la carte de l’intransigeance.

La suite après cette publicité

L’histoire s’est terminée en eau de boudin, Rabiot a été placé sur la liste des transferts et sa mère Véronique a publiquement allumé Pablo Longoria et Medhi Benatia. Dès lors, tout apaisement était devenu impossible entre les deux parties et il fallait juste attendre le club capable de contenter l’OM sur l’indemnité de transfert et Rabiot sur le challenge proposé.

La suite après cette publicité

Même sans Europe…

C’est l’AC Milan qui a gagné à ce jeu-là. Bien que non qualifié en Coupe d’Europe, ce qui était pourtant une condition réclamée par le clan Rabiot, le club lombard est parvenu à convaincre l’international français, âgé de 30 ans. Avec un argument de taille grâce à la présence sur le banc de touche de Massimiliano Allegri, entraîneur qui l’a eu sous ses ordres à la Juventus Turin.

« Le milieu de terrain français a signé un contrat avec le club rossonero. L’AC Milan est heureux d’annoncer la signature définitive d’Adrien Rabiot, en provenance de l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain français a signé un contrat avec le club jusqu’au 30 juin 2028 », peut-on lire sur le site officiel des Rossoneri. Adrien Rabiot retrouve donc la Serie A seulement un an après son départ de la Juventus. Ce n’était pas le plan initial mais c’est comme ça que l’histoire se termine avec Marseille.