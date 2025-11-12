Menu Rechercher
OM : un ancien coach de Vermeeren le compare à Sergio Busquets

Par Allan Brevi
1 min.
Vermeeren avec l'OM @Maxppp

Intelligent sur le terrain et déjà essentiel dans l’entrejeu marseillais, Arthur Vermeeren continue de séduire depuis son arrivée à l’OM. À seulement 20 ans, le milieu belge impressionne par sa maturité. L’ancien sélectionneur des U19 de la Belgique, Thierry Siquet, qui l’a dirigé durant sa formation, ne tarit pas d’éloges sur son ancien protégé. « Il me fait penser à Sergio Busquets. On ne le voit pas toujours, mais quand on le voit, c’est que l’équipe fonctionne », a-t-il confié à La Provence.

Ses récentes prestations contre Brest ou encore face à l’Ajax ont confirmé le ressenti de son coach Roberto De Zerbi : « S’il joue comme ça, c’est un titulaire. » Habitué à un jeu rapide et exigeant, Vermeeren s’est rapidement adapté au rythme marseillais, tout en restant fidèle à son style sobre et efficace. « C’est un joueur posé, calme, mais d’une utilité incroyable », ajoute Siquet, convaincu que l’ancien de l’Antwerp a toutes les qualités pour s’imposer durablement dans le onze olympien.

Pub. le - MAJ le
