OM : le retour fracassant d’Arthur Vermeeren

En s’offrant Brest ce samedi soir (3-0), l’OM s’est provisoirement adjugé la place de leader du championnat, une fois encore. Cette victoire ne résout pas tout, mais elle vient chasser les nuages des dernières semaines, après quatre contre-performances sur les cinq derniers matchs. Elle va aussi soulager les esprits, surtout pour certains joueurs en quête de rachat comme Benjamin Pavard, sur la jante depuis son retour de trêve le mois dernier.

Et comment ne pas citer Arthur Veermeren ? Ce soir, la victoire marseillaise porte aussi sa signature. Bluffant face à l’Ajax fin septembre (4-0), le Belge de 20 ans n’avait pas su donner corps à l’élan né de cette superbe prestation. Sorti à la mi-temps face au Sporting en Ligue des Champions (2-1), et même face à Angers en Ligue 1 (2-2), il n’est pas entré en jeu cette semaine lors de la nouvelle défaite subie face à l’Atalanta (0-1).

Il a été le meilleur Marseillais ce soir

Ce soir, Roberto De Zerbi avait fait le choix de l’aligner dans un milieu à trois avec Angel Gomes et Pierre-Emile Højbjerg. La greffe a rapidement pris. Impactant dans le duel, porté vers l’avant (97 passes réussies sur 103, soit 94% de réussite), précieux par ses compensations, il a aussi récupéré 10 ballons, record du match. L’ancien de l’Atlético a endossé un costume ultra-large, et il a été le meilleur marseillais sur le terrain. En tout cas, s’il n’a pas souligné d’aspect individuel, Roberto De Zerbi a largement encensé la performance collective de son équipe : «Je suis ravi du jeu proposé, j’ai pris du plaisir avec des joueurs de qualité. On sait jouer au foot, mais on n’y arrive pas tout le temps. C’était quasi la même équipe que contre Angers, mais parfois, cela arrive de mal jouer. L’équipe est forte, il faut comprendre l’aspect physique. Je veux garder la balle et être rapide dans le jeu, comme aujourd’hui».

Et nul doute que le Belge a plus que largement participé à la belle journée de l'OM qui avait cruellement besoin de rebondir. Une prestation XXL, sans doute sa plus aboutie sous le maillot olympien, qui lui a valu la note de 7,5/10 sur notre site. Vermeeren va maintenant devoir capitaliser sur ce match "référence". Cette parenthèse internationale avec les Espoirs belges devra lui permettre de trouver la recette pour surfer cette bonne dynamique.