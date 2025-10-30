OM : les grands perdants d’une soirée indigne

A le voir éructer sur son banc sur l’égalisation tardive de Camara à la 96e minute, on n’aurait clairement pas voulu être dans le vestiaire marseillais à l’issue du match nul 2-2 face à Angers. Déjà à la mi-temps, les oreilles de certains ont dû chauffer et cela s’est traduit par un triple remplacement dès la pause, une première dans l’ère De Zerbi. Pourtant, l’entraîneur italien avait prévenu au cours de sa conférence de presse d’avant-match, et quelques joueurs ont même été égratignés, à l’image d’Arthur Vermeeren dont De Zerbi attend plus dans l’impact et les duels.

Vermeeren et Gomes, pas d’impact

Titularisé hier, le milieu belge n’a pas démérité au cours d’une première période collectivement indigne, mais c’est lui qui a fait les frais des décisions de De Zerbi, qui l’a remplacé par O’Riley, clairement un homme de confiance. Brillant contre l’Ajax Amsterdam en Ligue des Champions, Vermeeren a donc de nouveau perdu des points à l’occasion de ce match contre Angers. Il est loin d’être le seul.

On pense principalement à Angel Gomes, qui a de nouveau étalé son manque de caractère balle au pied ce mercredi soir. « La greffe n’a toujours pas pris. Encore très timide, à l’image de cette frappe forcée et écrasée. Des bonnes inspirations dans les petits espaces, parfois, qui ne masquent pas son manque cruel d’impact sur le jeu marseillais et à la récupération », tacle ainsi La Provence, qui lui inflige un 2/10. Lui aussi a été remplacé à la pause, par Robinio Vaz, autrement plus efficace et auteur d’un doublé.

Une défense encore malmenée

En défense, une autre recrue a encore eu du mal en la personne de CJ Egan-Riley. Certes il n’est pas attendu comme un titulaire en puissance à l’OM, mais la poisse le poursuit. Expulsé contre l’OL en championnat lors de sa dernière titularisation le 31 août dernier, il a inscrit un CSC gaguesque, heureusement annulé par l’arbitre de la rencontre, et a été en difficulté à de nombreuses reprises. Murillo a également été catastrophique, récoltant un 1/10 dans La Provence et étant remplacé à la pause par Benjamin Pavard, applaudi par le public du Vélodrome malgré ses deux derniers matches compliqués.

Une chose est certaine, Roberto De Zerbi veut impliquer un maximum de joueurs dans cette saison rythmée par la Ligue des Champions, avec des matches tous les trois jours. Mais sa rotation implique une dégradation des résultats, et les limites de certains seconds couteaux sautent aux yeux. Si cela lui permettra peut-être de désigner plus aisément un onze type, cela n’offrira aucun match facile. Car c’est bien dans l’engagement, l’envie et l’impact que l’OM a péché hier soir à l’Orange Vélodrome.