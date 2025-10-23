Menu Rechercher
Le message désespéré de Juan Bernat

Juan Bernat contre Toulouse @Maxppp

À 32 ans, Juan Bernat retrouvera-t-il un club ? Passé par Valence, Munich, Paris, Lisbonne (Benfica), Villarreal et Getafe, le latéral gauche espagnol est actuellement au chômage. Mais il espère toujours retrouver une équipe. Il vient d’ailleurs de poster un message annonçant qu’il était enfin remis sur pied.

«Après avoir souffert toute la saison dernière d’une pubalgie, j’ai dû subir une nouvelle opération chirurgicale à la fin de la saison, pour la deuxième fois en moins de deux ans. Depuis, j’ai passé plusieurs mois à suivre une rééducation intensive et à me préparer, et depuis trois semaines, je peux dire que je suis rétabli à 100 % et que j’ai très envie de revenir sur les terrains», a-t-il posté sur son compte Instagram. À bon entendeur…

