Lucas Digne change d’agent
A 32 ans, Lucas Digne affiche toujours et encore une très belle forme. Titulaire indiscutable avec Aston Villa, le latéral gauche formé au LOSC, qui rêve du Mondial 2026, a su se rendre incontournable ces derniers mois en Equipe de France avec 4 titularisations en 2025 sous Didier Deschamps.
Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec les Villans, l’international tricolore aux 54 sélections a décidé de changer d’agent puisqu’il sera désormais représenté par Classico, qui gère les intérêts notamment de Iliman Ndiaye, Bafodé Diakité, Christian Mawissa ou encore Badredine Bouanani.
