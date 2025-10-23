Lucas Digne change d’agent

A 32 ans, Lucas Digne affiche toujours et encore une très belle forme. Titulaire indiscutable avec Aston Villa, le latéral gauche formé au LOSC, qui rêve du Mondial 2026, a su se rendre incontournable ces derniers mois en Equipe de France avec 4 titularisations en 2025 sous Didier Deschamps.

La suite après cette publicité

Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec les Villans, l’international tricolore aux 54 sélections a décidé de changer d’agent puisqu’il sera désormais représenté par Classico, qui gère les intérêts notamment de Iliman Ndiaye, Bafodé Diakité, Christian Mawissa ou encore Badredine Bouanani.