Ligue 1

PSG : Matvey Safonov jubile

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Matvey Safonov @Maxppp
PSG 5-0 Marseille

« J’ai la chance d’avoir trois gardiens de très haut niveau. Plus que de parler individuellement, les trois sont prêts à aider l’équipe. » Après avoir titularisé Matvey Safonov à la place de Lucas Chevalier face à l’Olympique de Marseille (5-0), Luis Enrique a été très bref quand un journaliste lui a demandé de commenter son choix.

De son côté, le portier russe n’a pas caché sa joie immense d’avoir disputé et gagné son premier Classique depuis qu’il évolue en France. «Mon premier Classique, énorme victoire, ambiance de folie. Merci les ultras. Ici c’est Paris», a-t-il posté sur son compte Instagram.

Pub. le - MAJ le
