1 - 0
34'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 21e journée
PSG
1 - 0
34'
Marseille
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 21e journée
Temps forts
12'
1 - 0
O. Dembélé (PD Nuno Mendes)
Voir le live commenté
Classement live 1 PSG 51 4 Marseille 39
Possession 59% PSG Marseille
Tirs 5 3 2 2 1 3
Grosses occasions créées 50% Marseille 1 PSG 1
Compositions PSG 4-3-3 Marseille 3-4-3
Qui va gagner ?
PSG
NUL
OM
1403 participants Terminé
Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Paris Saint-Germain Nuno Mendes 1 #2 Logo Marseille Emerson 1
Dribbles réussis
#1 Logo Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé 2 #2 Logo Marseille Mason Greenwood 2
Fautes subies
#1 Logo Paris Saint-Germain Nuno Mendes 2
Duels gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Nuno Mendes 4/4 100%
Interceptions
#1 Logo Marseille Pierre-Emile Højbjerg 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Marseille Benjamin Pavard 3/3 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Bradley Barcola 0/4 0% #2 Logo Marseille Ethan Nwaneri 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Bradley Barcola 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 34/35 97%

Probabilité de victoire
63% 31% 6%
Série en cours
V
N
V
D
V
V
N
D
V
D
Rencontres précédentes
60% 33 Victoires 16% 9 Nuls 24% 13 Victoires

Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou Khvicha Kvaratskhelia Khvicha Kvaratskhelia Blessure à la cheville Achraf Hakimi Achraf Hakimi Carton rouge
Quinten Timber Quinten Timber Inconnu Leonardo Balerdi Leonardo Balerdi Blessure à la cuisse Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Inconnu Timothy Weah Timothy Weah Inconnu Nayef Aguerd Nayef Aguerd Blessure à la hanche Nayef Aguerd Nayef Aguerd Coup Nayef Aguerd Nayef Aguerd Blessure à l'aine

Comment ce fait-il que Vitinha soit tjrs sur le terrain? Incroyable!
Match PSG - Marseille en direct commenté

21e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 8 février 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Marseille (Ligue 1 McDonald's, 21e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 21e journée de Ligue 1 McDonald's entre PSG et Marseille. Ce match aura lieu le dimanche 8 février 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Marseille.

Arbitres

Willy Delajod arbitre principal
0.3
2.3
Moyenne de cartons par match sur 11 matchs arbitrés
Erwan Finjean arbitre assistant
Valentin Evrard arbitre assistant
Bastien Dechepy quatrième arbitre
Romain Lissorgue arbitre VAR
Nicolas Rainville arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Parc des Princes Paris
Parc des Princes
  • Année de construction : 1897
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 47929
  • Affluence moyenne : 37026
  • Affluence maximum : 47929
  • % de remplissage : 79

Date 08 février 2026 20:45
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 21
Diffusion DAZN, Ligue 1+
Code PSG-OM
Zone France
Équipe à domicile Paris Saint-Germain
Équipe à l'extérieur Olympique de Marseille
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre PSG et Marseille en France ?

Le match est à suivre en direct le 08 février 2026 à 20:45 sur DAZN ou Ligue 1+.

Où voir le match PSG Marseille en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.

Quelles sont les compositions officielles du match entre PSG et Marseille ?

Paris Saint-Germain : le coach Luis Enrique a choisi une formation en 4-3-3 : M. Safonov, Nuno Mendes, W. Pacho, Marquinhos, W. Zaïre-Emery, S. Mayulu, Vitinha, João Neves, B. Barcola, O. Dembélé, D. Doué.

Olympique de Marseille : de son côté, l'équipe dirigée par R. De Zerbi évolue dans un système de jeu en 3-4-3 : J. de Lange, F. Medina, L. Balerdi, B. Pavard, Emerson, Q. Timber, P. Højbjerg, T. Weah, E. Nwaneri, A. Gouiri, M. Greenwood.

Qui arbitre le match PSG Marseille ?

Willy Delajod est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match PSG Marseille ?

Paris accueille le match au Parc des Princes.

Quelle est la date et l'heure du match PSG Marseille ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 08 février 2026, coup d'envoi 20:45.

Qui a marqué le but pour PSG ?

Un seul but a été inscrit pour PSG par O. Dembélé 12'.

Comment ce fait-il que Vitinha soit tjrs sur le terrain? Incroyable!
Comparer les stats du match
