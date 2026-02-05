Prono
Match PSG - Marseille en direct commenté
21e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 8 février 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Marseille (Ligue 1 McDonald's, 21e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 21e journée de Ligue 1 McDonald's entre PSG et Marseille. Ce match aura lieu le dimanche 8 février 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Marseille.
Arbitres
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre PSG et Marseille en France ?
Le match est à suivre en direct le 08 février 2026 à 20:45 sur DAZN ou Ligue 1+.
- Où voir le match PSG Marseille en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre PSG et Marseille ?
Paris Saint-Germain : le coach Luis Enrique a choisi une formation en 4-3-3 : M. Safonov, Nuno Mendes, W. Pacho, Marquinhos, W. Zaïre-Emery, S. Mayulu, Vitinha, João Neves, B. Barcola, O. Dembélé, D. Doué.
Olympique de Marseille : de son côté, l'équipe dirigée par R. De Zerbi évolue dans un système de jeu en 3-4-3 : J. de Lange, F. Medina, L. Balerdi, B. Pavard, Emerson, Q. Timber, P. Højbjerg, T. Weah, E. Nwaneri, A. Gouiri, M. Greenwood.
- Qui arbitre le match PSG Marseille ?
Willy Delajod est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match PSG Marseille ?
Paris accueille le match au Parc des Princes.
- Quelle est la date et l'heure du match PSG Marseille ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 08 février 2026, coup d'envoi 20:45.
- Qui a marqué le but pour PSG ?
Un seul but a été inscrit pour PSG par O. Dembélé 12'.