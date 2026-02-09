Barça : Joan Laporta démissionne

Joan Laporta et le reste de la direction du FC Barcelone viennent de démissionner. Le patron des Blaugranas ne jette pas l’éponge puisqu’il s’agit du processus normal avant la tenue de l’élection présidentielle du club catalan prévue le dimanche 15 mars prochain. En effet, Laporta doit démissionner s’il veut pouvoir se présenter et briguer un nouveau mandat.

«Conformément à l’article 42.f des statuts du FC Barcelone, le président Joan Laporta a démissionné de ses fonctions afin de pouvoir se présenter aux élections du conseil d’administration qui se tiendront le 15 mars prochain. Cette démission a été officialisée lors de la réunion ordinaire du conseil d’administration qui s’est tenue lundi, au cours de laquelle l’appel aux élections a été officiellement publié. Outre Joan Laporta, plusieurs membres du conseil d’administration actuel ont également démissionné de leurs fonctions afin de participer au processus électoral. Plus précisément, la vice-présidente du département institutionnel, Elena Fort, le vice-président du département social, Antonio Escudero, ainsi que les dirigeants Ferran Olivé, Josep Maria Albert, Javier Barbany, Miquel Camps, Aureli Mas, Javier Puig et Joan Soler y Ferré ont présenté leur démission. Une fois ces démissions officialisées, le conseil d’administration continuera d’exercer ses fonctions jusqu’à la fin du mandat, prévue le 30 juin prochain, avec une nouvelle configuration. D’ici là, l’organe collégial suprême du Club sera composé de Rafael Yuste en tant que président, Josep Cubells en tant que vice-président et secrétaire, Alfons Castro en tant que trésorier, et les dirigeants Josep Ignasi Macià, Àngel Riudalbas, Joan Solé i Sust et Sisco Pujol. Une fois officialisé, le nouveau conseil d’administration a poursuivi la réunion selon l’ordre du jour établi», peut-on lire dans le communiqué publié par le club espagnol.