Iliman Ndiaye en remet une couche sur Brahim Diaz et sa panenka

Le Sénégal se souviendra longtemps de cette finale de la CAN 2025 durant laquelle son équipe est passée tout près de la défaite avant le penalty raté de Brahim Diaz. Une panenka qui risque de hanter le Marocain du Real Madrid et qui interpelle toujours les champions d’Afrique sénégalais comme Iliman Ndiaye. L’ancien joueur de l’OM se demande encore pourquoi Diaz a tenté ce geste.

« J’ai trouvé ça un peu irrespectueux. Je ne dis pas qu’il voulait nous manquer de respect, mais c’était soit ça, soit il voulait se comporter comme une star après tout ce qui venait de se passer. Je ne sais pas si j’aurais essayé ou non. Mais vous êtes à quelques minutes de devenir le roi de votre pays. Ils n’avaient pas gagné depuis tant d’années et il vous suffisait de marquer le but. Je ne comprends donc pas pourquoi il a fait ça, mais je suis content qu’il l’ait fait. Je pense qu’après ça, nous savions que nous allions gagner », a-t-il déclaré au Times.