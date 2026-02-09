Menu Rechercher
Franck Haise chaud pour venir à Rennes

Habib Beye n’est plus l’entraîneur du Stade Rennais depuis quelques heures et l’officialisation de son départ par le club breton. Mais tout le monde a déjà une idée assez précise de son successeur potentiel. Nous vous avons d’ailleurs confirmé que Franck Haise est bien dans le viseur des dirigeants rennais.

Contacté par nos soins, Franck Haise a confirmé que le projet du Stade Rennais pourrait l'inciter à revenir en Ligue 1 plus tôt que prévu ⚽️
Et selon Canal+, ce dernier est bel et bien intéressé par le poste. Et va donc, a priori, répondre favorablement aux Rouge-et-Noir. Un beau rebond en perspective pour l’entraîneur de 54 ans, dont l’aventure niçoise s’était finie en eau de boudin. A Rennes, il retrouverait Arnaud Pouille, le président, avec lequel il a collaboré au RC Lens par le passé.

