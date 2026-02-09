Franck Haise chaud pour venir à Rennes

Habib Beye n’est plus l’entraîneur du Stade Rennais depuis quelques heures et l’officialisation de son départ par le club breton. Mais tout le monde a déjà une idée assez précise de son successeur potentiel. Nous vous avons d’ailleurs confirmé que Franck Haise est bien dans le viseur des dirigeants rennais.

Et selon Canal+, ce dernier est bel et bien intéressé par le poste. Et va donc, a priori, répondre favorablement aux Rouge-et-Noir. Un beau rebond en perspective pour l’entraîneur de 54 ans, dont l’aventure niçoise s’était finie en eau de boudin. A Rennes, il retrouverait Arnaud Pouille, le président, avec lequel il a collaboré au RC Lens par le passé.