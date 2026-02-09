Menu Rechercher
Commenter 14
Liga

Real Madrid : le visage marqué d’Arbeloa après un mois sur le banc

Par Allan Brevi
1 min.
Alvaro Arbeloa contre Albacete @Maxppp

Selon El Chiringuito, un détail n’est pas passé inaperçu ces derniers jours du côté de Valdebebas : « un changement physique qui fait peur. Voilà comment Arbeloa a changé en moins d’un mois à la tête du Real Madrid ». Arrivé sur le banc avec l’image d’un jeune technicien énergique, Álvaro Arbeloa afficherait déjà des traits tirés, le visage plus creusé et une mine fatiguée, symbole de la pression permanente qui entoure le poste d’entraîneur du Real Madrid. Une transformation qui rappelle le cas de Xabi Alonso avant lui, lui aussi rapidement usé par le contexte madrilène après seulement quelques mois, malgré son excellent passage au Bayer Leverkusen.

La suite après cette publicité
El Chiringuito TV
😱 UN CAMBIO FÍSICO QUE ASUSTA.

‼️ Así ha cambiado ARBELOA en menos de un mes al mando del Madrid.
Voir sur X

Malgré ce visage fermé et cette tension palpable, les résultats, eux, suivent pour l’instant. Le Real Madrid s’est imposé ce dimanche soir en Liga face à Valence (0-2), un succès précieux qui permet aux Merengues de recoller à un petit point du FC Barcelone au classement de la Liga. Preuve que, même sous pression, la Maison Blanche continue d’avancer.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (14)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Álvaro Arbeloa

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Álvaro Arbeloa Álvaro Arbeloa
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier