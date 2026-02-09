Real Madrid : le visage marqué d’Arbeloa après un mois sur le banc

Selon El Chiringuito, un détail n’est pas passé inaperçu ces derniers jours du côté de Valdebebas : « un changement physique qui fait peur. Voilà comment Arbeloa a changé en moins d’un mois à la tête du Real Madrid ». Arrivé sur le banc avec l’image d’un jeune technicien énergique, Álvaro Arbeloa afficherait déjà des traits tirés, le visage plus creusé et une mine fatiguée, symbole de la pression permanente qui entoure le poste d’entraîneur du Real Madrid. Une transformation qui rappelle le cas de Xabi Alonso avant lui, lui aussi rapidement usé par le contexte madrilène après seulement quelques mois, malgré son excellent passage au Bayer Leverkusen.

Malgré ce visage fermé et cette tension palpable, les résultats, eux, suivent pour l’instant. Le Real Madrid s’est imposé ce dimanche soir en Liga face à Valence (0-2), un succès précieux qui permet aux Merengues de recoller à un petit point du FC Barcelone au classement de la Liga. Preuve que, même sous pression, la Maison Blanche continue d’avancer.