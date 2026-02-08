Menu Rechercher
0 - 2
terminé
Liga 2025/2026 23e journée
Valence
0 - 2
MT : 0-0
terminé
Real Madrid
Temps forts
90+1'
0 - 2
(PD Brahim Díaz) K. Mbappé
65'
0 - 1
Álvaro Carreras
mi-temps
0 - 0
Pas d'événements majeurs

Notes des joueurs

#1 Logo Real Madrid CF Álvaro Carreras 7.4 #2 Logo Real Madrid CF Brahim Díaz 7.1 #3 Logo Real Madrid CF K. Mbappé 6.9 Voir le classement complet
#1 Logo Real Madrid CF A. Tchouameni 8.0 #2 Logo Real Madrid CF Álvaro Carreras 8.0 #3 Logo Real Madrid CF F. Valverde 7.6 Voir le classement complet
Statistiques

Classement live 2 Real Madrid 57 17 Valence 23
Possession 60% Real Madrid Valence
Tirs 7 7 5 0 6 11
Grosses occasions créées 50% Valence 1 Real Madrid 1
Compositions Valence 4-4-2 Real Madrid 4-3-3

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Real Madrid CF Brahim Díaz 1 #2 Logo Valence Filip Ugrinić 1
Tirs (%)
#1 Logo Real Madrid CF Kylian Mbappé 3/4 75% #2 Logo Real Madrid CF Federico Valverde 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Real Madrid CF Álvaro Carreras 2
Fautes subies
#1 Logo Valence Lucas Beltrán 4 #2 Logo Real Madrid CF Aurélien Tchouameni 2 #3 Logo Valence Filip Ugrinić 2
Tirs (%)
#1 Logo Valence Lucas Beltrán 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Real Madrid CF Eduardo Camavinga 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Aurélien Tchouameni 11/12 92% #2 Logo Real Madrid CF Raúl Asencio 5/6 83% #3 Logo Valence Guido Rodríguez 4/5 80%
Interceptions
#1 Logo Valence Eray Cömert 3 #2 Logo Valence José Manuel Copete 2 #3 Logo Valence Unai Núñez 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Aurélien Tchouameni 4/4 100% #2 Logo Real Madrid CF Raúl Asencio 3/4 75% #3 Logo Real Madrid CF Dean Huijsen 4/8 50%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Kylian Mbappé 0/8 0% #2 Logo Valence Hugo Duro 0/8 0% #3 Logo Real Madrid CF Gonzalo García 0/7 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Valence Lucas Beltrán 0/2 0% #2 Logo Valence Hugo Duro 2/9 22%
Passes (%)
#1 Logo Real Madrid CF David Jiménez Corredor 34/35 97% #2 Logo Real Madrid CF Eduardo Camavinga 52/55 95% #3 Logo Real Madrid CF Raúl Asencio 52/55 95%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Real Madrid CF Federico Valverde 24 #2 Logo Real Madrid CF Arda Güler 22
Passes (%)
#1 Logo Valence Stole Dimitrievski 19/37 51%

Classement buteurs

#1 Logo Real Madrid CF Kylian Mbappé 23 #12 Logo Valence Hugo Duro 7 #18 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 6 Voir le classement complet

Analyse avant-match

Série en cours
D
D
V
V
V
V
D
V
V
V
Rencontres précédentes
21% 10 Victoires 23% 11 Nuls 55% 26 Victoires

Blessures & suspensions

Guido Rodríguez Guido Rodríguez Ischio-jambiers Dani Raba Dani Raba Blessure musculaire Julen Agirrezabala Julen Agirrezabala Ischio-jambiers Mouctar Diakhaby Mouctar Diakhaby Ischio-jambiers Baptiste Santamaria Baptiste Santamaria Inconnu Jesús Vázquez Jesús Vázquez Blessure à l'aine Cristian Rivero Cristian Rivero Carton rouge
Rodrygo Rodrygo Ischio-jambiers Éder Militão Éder Militão Ischio-jambiers Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Inconnu Jude Bellingham Jude Bellingham Ischio-jambiers Vinícius Júnior Vinícius Júnior Accumulation de cartons jaunes

Match Valence - Real Madrid en direct commenté

23e journée de Liga - dimanche 8 février 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Valence et Real Madrid (Liga, 23e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 23e journée de Liga entre Valence et Real Madrid. Ce match aura lieu le dimanche 8 février 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Valence et Real Madrid.

On en parle

Arbitres

Javier Alberola Rojas arbitre principal
0.3
3.4
Moyenne de cartons par match sur 14 matchs arbitrés
Jorge Bueno Mateo arbitre assistant
Alfredo Rodríguez Moreno arbitre assistant
David Cambronero González quatrième arbitre
Rubén Ávalos Barrera arbitre VAR
Jorge Figueroa Vázquez arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estadio de Mestalla Valencia
Estadio de Mestalla
  • Année de construction : 1923
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 49430
  • Affluence moyenne : 33808
  • Affluence maximum : 55000
  • % de remplissage : 64

Match en direct

Date 08 février 2026 21:00
Compétition Liga
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 23
Diffusion beIN SPORTS 1
Affluence 47515
Code VAL-RMA
Zone Espagne
Équipe à domicile Valence
Équipe à l'extérieur Real Madrid
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Valence et Real Madrid ?

Real Madrid a remporté la rencontre sur le score de 0-2.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Valence et Real Madrid en France ?

Le match est à suivre en direct le 08 février 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Valence Real Madrid en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Valence et Real Madrid ?

Valence : le coach Carlos Corberan a choisi une formation en 4-4-2 : S. Dimitrievski, José Gayà, Copete, E. Cömert, Unai Núñez, A. Danjuma, F. Ugrinić, Pepelu, Luis Rioja, L. Beltrán, Hugo Duro.

Real Madrid : de son côté, l'équipe dirigée par Arbeloa évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : T. Courtois, Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Raúl Asencio, David Jiménez, E. Camavinga, A. Tchouameni, F. Valverde, Gonzalo García, K. Mbappé, A. Güler.

Qui arbitre le match Valence Real Madrid ?

Javier Alberola Rojas est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Valence Real Madrid ?

Valencia accueille le match au Estadio de Mestalla.

Quelle est la date et l'heure du match Valence Real Madrid ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 08 février 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué des buts pour Real Madrid ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Real Madrid : Álvaro Carreras 65', K. Mbappé 90+1'.

