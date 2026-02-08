Notes des joueurs
Match Valence - Real Madrid en direct commenté
23e journée de Liga - dimanche 8 février 2026
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Valence et Real Madrid ?
Real Madrid a remporté la rencontre sur le score de 0-2.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Valence et Real Madrid en France ?
Le match est à suivre en direct le 08 février 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Valence Real Madrid en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Valence et Real Madrid ?
Valence : le coach Carlos Corberan a choisi une formation en 4-4-2 : S. Dimitrievski, José Gayà, Copete, E. Cömert, Unai Núñez, A. Danjuma, F. Ugrinić, Pepelu, Luis Rioja, L. Beltrán, Hugo Duro.
Real Madrid : de son côté, l'équipe dirigée par Arbeloa évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : T. Courtois, Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Raúl Asencio, David Jiménez, E. Camavinga, A. Tchouameni, F. Valverde, Gonzalo García, K. Mbappé, A. Güler.
- Qui arbitre le match Valence Real Madrid ?
Javier Alberola Rojas est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Valence Real Madrid ?
Valencia accueille le match au Estadio de Mestalla.
- Quelle est la date et l'heure du match Valence Real Madrid ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 08 février 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué des buts pour Real Madrid ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Real Madrid : Álvaro Carreras 65', K. Mbappé 90+1'.