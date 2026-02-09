Menu Rechercher
Jhon Duran rebondit au Zenit Saint-Petersbourg

Jhon Duran avec Fenerbahçe @Maxppp

Prêté en début de saison du côté de Fenerbahçe, Jhon Duran (22 ans) n’a pas connu un exercice brillant avec seulement 5 buts et 3 passes décisives en 21 matches. L’attaquant colombien arrivé à Al-Nassr il y a un an pour 77 millions d’euros tentera de se relancer du côté de la Russie. Deuxième du championnat à un point du FK Krasnodar, le Zenit Saint-Petersbourg a décidé de le signer sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison.

ФК «Зенит»
Джон Дуран — игрок «Зенита»!
 
Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Аль-Наср» достигли договоренности о переходе нападающего в состав петербургского клуба.
 
Арендное соглашение действует до конца сезона-2025/26.
 
Футбольный клуб «Зенит» приветствует Джона Дурана в Петербурге!
«Jhon Duran est un joueur du Zenit ! Les Blues, emblèmes du football russe, et le club d’Al-Nasr ont trouvé un accord concernant le transfert de l’attaquant au club de Saint-Pétersbourg. Le contrat de location est valable jusqu’à la fin de la saison 2025/26. Le club de football Zenit souhaite la bienvenue à John Duran à Saint-Pétersbourg», peut-on lire dans un communiqué.

