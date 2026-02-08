Menu Rechercher
Commenter 1
Premier League

MU : une légende de Premier League dézingue Amorim pour Mainoo

Par Allan Brevi
1 min.
Ian Wright dans son rôle de consultant en Angleterre @Maxppp
Man United 2-0 Tottenham

Kobbie Mainoo retrouve enfin son meilleur niveau avec Manchester United, après avoir été largement ignoré par Ruben Amorim, limogé il y a déjà plus d’un mois. Le milieu de terrain, formé au club, n’avait été titularisé qu’une seule fois cette saison avant l’arrivée de Michael Carrick. Sous le nouvel entraîneur, il a brillé contre Tottenham avec une passe décisive et une maîtrise assez impressionnante du milieu de terrain.

La suite après cette publicité

La légende anglaise, Ian Wright, n’a pas hésité à critiquer vivement Ruben Amorim : « tout le monde était confus avec ce qui se passait sous Ruben Amorim. C’est très embarrassant pour lui. On a vu un joueur formé au club, pas utilisé, presque forcé de partir. Alors que Kobbie est un très bon joueur. Je suis juste content qu’on le voie enfin. » De son côté, Michael Carrick reste prudent : « il est encore jeune, il apprend, et retrouver son rythme après une période sans jouer n’est jamais facile. » Depuis l’arrivée de Carrick, Mainoo a joué tous les matchs en entier et a réalisé deux passes décisives.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Man United
Kobbie Mainoo
Rúben Amorim

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Man United Logo Manchester United FC
Kobbie Mainoo Kobbie Mainoo
Rúben Amorim Rúben Amorim
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier