MU : une légende de Premier League dézingue Amorim pour Mainoo

Kobbie Mainoo retrouve enfin son meilleur niveau avec Manchester United, après avoir été largement ignoré par Ruben Amorim, limogé il y a déjà plus d’un mois. Le milieu de terrain, formé au club, n’avait été titularisé qu’une seule fois cette saison avant l’arrivée de Michael Carrick. Sous le nouvel entraîneur, il a brillé contre Tottenham avec une passe décisive et une maîtrise assez impressionnante du milieu de terrain.

La légende anglaise, Ian Wright, n’a pas hésité à critiquer vivement Ruben Amorim : « tout le monde était confus avec ce qui se passait sous Ruben Amorim. C’est très embarrassant pour lui. On a vu un joueur formé au club, pas utilisé, presque forcé de partir. Alors que Kobbie est un très bon joueur. Je suis juste content qu’on le voie enfin. » De son côté, Michael Carrick reste prudent : « il est encore jeune, il apprend, et retrouver son rythme après une période sans jouer n’est jamais facile. » Depuis l’arrivée de Carrick, Mainoo a joué tous les matchs en entier et a réalisé deux passes décisives.