Toni Kroos démonte la Saudi Pro League

À la retraite depuis l’été 2024, Toni Kroos (36 ans) ne mâche pas ses mots. En effet, l’ancien emblématique milieu de terrain du Real Madrid a pris la parole lors d’un entretien accordé à Bryan Nassr en critiquant ouvertement la Saudi Pro League, qu’il juge dépendante de l’impact médiatique de Cristiano Ronaldo (41 ans). L’Allemand, qui a partagé le vestiaire merengue avec la star portugaise pendant presque dix ans, estime que le championnat saoudien n’existerait pas vraiment sans l’arrivée du quintuple Ballon d’Or à Al-Nassr.

« Le championnat saoudien est un monde à part. Personne ne le connaissait avant l’arrivée de Cristiano. Et maintenant, ils manquent de respect à celui qui leur a apporté la gloire internationale. Je vous le dis, si Ronaldo part demain, plus personne ne regardera ce championnat ». Une déclaration osée de la part du champion du monde 2014, qui continue d’ajouter du piment dans le contexte désastreux que vit actuellement la ligue de football saoudienne.