Premier League : Manchester City renverse Liverpool après une fin de match folle

Ces dernières années, Manchester City et Liverpool ont toujours lutté pour le titre en Premier League. Après le titre aisé des Reds lors de la dernière cuvée, ces derniers galèrent cette année. Pointant à 17 points de retard d’Arsenal avant le match du jour, les pensionnaires d’Anfield comptent également huit points de retard sur leur adversaire du soir. Ainsi, à domicile, les hommes d’Arne Slot ne devaient pas se rater. Pour ce faire, le coach néerlandais s’est présenté avec son équipe-type. De son côté, Pep Guardiola a décidé de laisser Rayan Cherki et Phil Foden sur le banc au profit d’Omar Marmoush et d’Antoine Semenyo pour accompagner Erling Haaland. D’entrée, les Skyblues se sont montrés volontaires.

Bien mieux entrés dans le match que leurs hôtes, les Cityzens se sont procurés une occasion d’entrée mais Haaland a buté sur Alisson après un bon retour de Kerkez (3e). Largement dominateurs, les hommes de Pep Guardiola ont été bien plus vindicatifs dans les duels et ont cherché à se procurer des occasions en allant chercher dans le dos de la défense. Timorés, les locaux n’ont pas réussi à se créer d’occasions et ont affiché un manque d’inspiration inquiétant face à une défense Guehi-Khusanov qui a muselé l’attaquant liverpuldienne. Malgré sa nette maîtrise, City n’a pas réussi à faire la différence, à l’instar d’un Marmoush assez cataclysmique sur ses tentatives ce dimanche. Incapables d’ouvrir le score, les visiteurs sont rentrés aux vestiaires sur un score nul qui ne reflétait pas vraiment la rencontre.

Manchester City a renversé la table !

Au retour des vestiaires, le rapport de force s’est clairement inversé. Visiblement revigorés par le discours d’Arne Slot à la pause, les Reds sont revenus avec de meilleures intentions et ont mangé leurs adversaires dans les duels. Beaucoup plus volontaire, Liverpool s’est rapidement procuré des occasions. Pourtant, ni Szoboszlai (49e), ni Ekitike (54e) et ni Gakpo (57e) n’ont réussi à faire sauter le verrou mancunien avec un Guehi impérial ce dimanche. Finalement, la rencontre s’est décantée sur un coup de pied arrêté. Déjà auteur d’un coup franc incroyable en début de saison face à Arsenal, Dominik Szoboszlai a remis le couvert en mystifiant Donnarumma sur une frappe flottante qui a rendu fou Anfield (1-0, 74e). Alors que tout indiquait que Liverpool allait remporter la rencontre, City s’est rebiffé. Malgré des joueurs qui semblaient émoussés, les Cityzens ont réussi à revenir dans la partie sur une action brouillonne. Trouvé sur la droite, Rayan Cherki a vu son centre vers Haaland être contré.

Finalement, le Norvégien a trouvé Bernardo Silva qui a ajusté Alisson à bout portant (1-1, 84e). Transformés après une deuxième période ratée, les visiteurs ont même obtenu un penalty dans le temps additionnel pour une sortie mal maîtrisée d’Alisson sur O’Reilly. Une aubaine pour Haaland qui a trompé Alisson pour permettre aux siens d’arracher la victoire (1-2, 90e+3). Dans les minutes suivantes, Gianluigi Donnarumma a sécurisé les trois points avec plusieurs parades incroyables (90+4e, 90+9e). Dans les dernières secondes, Cherki a cru sceller le succès des siens mais son but a été injustement refusé pour une faute de Szoboszlai sur Haaland (90e+10). Le milieu hongrois a été expulsé sur une action assez lunaire (90e+12). Néanmoins, l’essentiel était ailleurs pour City, qui a réussi à se sortir du piège d’Anfield. Un succès précieux pour les Cityzens qui reviennent à six points du leader Arsenal. De son côté, Liverpool peut s’en mordre les doigts. Malgré une belle deuxième période, le club de la Mersey est septième et compte quatre points de retard sur Chelsea, cinquième.