1 - 2
terminé
Premier League 2025/2026 25e journée
Liverpool
1 - 2
MT : 0-0
terminé
Man City
Temps forts
90+13'
D. Szoboszlai
90+3'
1 - 2
(SP) E. Haaland
84'
1 - 1
(PD E. Haaland) Bernardo Silva
74'
1 - 0
D. Szoboszlai
mi-temps
0 - 0
Pas d'événements majeurs

Notes des joueurs

#1 Logo Manchester City FC G. Donnarumma 8.3 #2 Logo Manchester City FC E. Haaland 8.1 #3 Logo Manchester City FC Bernardo Silva 7.9 Voir le classement complet
#1 Logo Manchester City FC Bernardo Silva 7.6 #2 Logo Manchester City FC Matheus Nunes 7.6 #3 Logo Manchester City FC E. Haaland 7.5 Voir le classement complet
Note les joueurs
Statistiques

Classement live 2 Man City 50 6 Liverpool 39
Possession 53% Man City Liverpool
Tirs 15 11 9 4 7 16
Grosses occasions créées 50% Liverpool 2 Man City 2
Compositions Liverpool 4-2-3-1 Man City 4-3-3

Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Grosses occasions créées
#1 Logo Liverpool FC Dominik Szoboszlai 1 #2 Logo Manchester City FC Erling Haaland 1 #3 Logo Liverpool FC Mohamed Salah 1
Tirs (%)
#1 Logo Manchester City FC Erling Haaland 3/3 100% #2 Logo Liverpool FC Dominik Szoboszlai 2/3 67%
Dribbles réussis
#1 Logo Liverpool FC Dominik Szoboszlai 2 #2 Logo Liverpool FC Cody Gakpo 2
Fautes subies
#1 Logo Liverpool FC Ryan Gravenberch 5 #2 Logo Liverpool FC Dominik Szoboszlai 3 #3 Logo Manchester City FC Matheus Nunes 3
Ballons touchés
#1 Logo Liverpool FC Dominik Szoboszlai 112
Tirs (%)
#1 Logo Liverpool FC Mohamed Salah 0/5 0% #2 Logo Liverpool FC Hugo Ekitike 0/3 0% #3 Logo Manchester City FC Omar Marmoush 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Manchester City FC Rayan Aït-Nouri 5/7 71% #2 Logo Liverpool FC Cody Gakpo 5/7 71% #3 Logo Manchester City FC Matheus Nunes 4/6 67%
Interceptions
#1 Logo Manchester City FC Rodri 4 #2 Logo Liverpool FC Ibrahima Konaté 3 #3 Logo Manchester City FC Abdukodir Khusanov 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Manchester City FC Gianluigi Donnarumma 3/3 100% #2 Logo Manchester City FC Rúben Dias 3/3 100% #3 Logo Manchester City FC Antoine Semenyo 3/4 75%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Manchester City FC Bernardo Silva 0/7 0% #2 Logo Manchester City FC Omar Marmoush 0/4 0% #3 Logo Liverpool FC Alexis Mac Allister 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Liverpool FC Alexis Mac Allister 0/3 0% #2 Logo Manchester City FC Matheus Nunes 0/2 0% #3 Logo Liverpool FC Miloš Kerkez 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Manchester City FC Rodri 68/74 92% #2 Logo Manchester City FC Matheus Nunes 43/47 91% #3 Logo Liverpool FC Ibrahima Konaté 52/58 90%
Corners et centres réussis
#1 Logo Liverpool FC Dominik Szoboszlai 4
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Manchester City FC Bernardo Silva 21

Classement buteurs

#1 Logo Manchester City FC Erling Haaland 21 #3 Logo Manchester City FC Antoine Semenyo 12 #4 Logo Liverpool FC Hugo Ekitike 10 #18 Logo Manchester City FC Phil Foden 7 #27 Logo Liverpool FC Cody Gakpo 5 #27 Logo Manchester City FC Tijjani Reijnders 5 Voir le classement complet

Analyse avant-match

Série en cours
V
V
D
V
N
V
N
V
V
D
Rencontres précédentes
43% 23 Victoires 30% 16 Nuls 26% 14 Victoires

Blessures & suspensions

Conor Bradley Conor Bradley Blessure au genou Alexander Isak Alexander Isak Blessure à la cuisse Alexander Isak Alexander Isak Blessure à la cheville Giovanni Leoni Giovanni Leoni Lésion du ligament croisé antérieur du genou Jeremie Frimpong Jeremie Frimpong Blessure musculaire Freddie Woodman Freddie Woodman Blessure à la cheville Jayden Danns Jayden Danns Ischio-jambiers Joe Gomez Joe Gomez Coup
Abdukodir Khusanov Abdukodir Khusanov Blessure au mollet Marc Guéhi Marc Guéhi Inconnu Joško Gvardiol Joško Gvardiol Fracture de la jambe Jérémy Doku Jérémy Doku Blessure au mollet Mateo Kovačić Mateo Kovačić Blessure à la cheville Rodri Rodri Blessure au genou Bernardo Silva Bernardo Silva Ischio-jambiers Kalvin Phillips Kalvin Phillips Blessure au mollet Sávio Sávio Blessure au genou Sávio Sávio Blessure musculaire

Match Liverpool - Man City en direct commenté

25e journée de Premier League - dimanche 8 février 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Liverpool et Man City (Premier League, 25e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 25e journée de Premier League entre Liverpool et Man City. Ce match aura lieu le dimanche 8 février 2026 à 17:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Liverpool et Man City.

Arbitres

Craig Pawson arbitre principal
0.1
1.8
Moyenne de cartons par match sur 14 matchs arbitrés
Tim Wood arbitre assistant
Matthew Wilkes arbitre assistant
Tim Robinson quatrième arbitre
Black Antrobus arbitre VAR
John Brooks arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Anfield Liverpool
Anfield
  • Année de construction : 1884
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 61276
  • Affluence moyenne : 43660
  • Affluence maximum : 60466
  • % de remplissage : 77

Match en direct

Date 08 février 2026 17:30
Compétition Premier League
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 25
Diffusion CANAL+
Code LIV-MCI
Zone Angleterre
Équipe à domicile Liverpool
Équipe à l'extérieur Manchester City
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Liverpool et Man City ?

Man City a remporté la rencontre sur le score de 1-2.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Liverpool et Man City en France ?

Le match est à suivre en direct le 08 février 2026 à 17:30 sur CANAL+.

Où voir le match Liverpool Man City en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Liverpool et Man City ?

Liverpool : le coach A. Slot a choisi une formation en 4-2-3-1 : Alisson Becker, M. Kerkez, V. van Dijk, I. Konaté, D. Szoboszlai, A. Mac Allister, R. Gravenberch, C. Gakpo, F. Wirtz, Mohamed Salah, H. Ekitiké.

Manchester City : de son côté, l'équipe dirigée par Pep Guardiola évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : G. Donnarumma, R. Aït-Nouri, M. Guéhi, A. Khusanov, Matheus Nunes, N. O'Reilly, Rodri, Bernardo Silva, Omar Marmoush, E. Haaland, A. Semenyo.

Qui arbitre le match Liverpool Man City ?

Craig Pawson est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Liverpool Man City ?

Liverpool accueille le match au Anfield.

Quelle est la date et l'heure du match Liverpool Man City ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 08 février 2026, coup d'envoi 17:30.

Qui a marqué le but pour Liverpool ?

Un seul but a été inscrit pour Liverpool par D. Szoboszlai 74'.

Qui a marqué des buts pour Man City ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Man City : Bernardo Silva 84', E. Haaland 90+3' (sp.).

