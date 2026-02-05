Notes des joueurs
Match Liverpool - Man City en direct commenté
25e journée de Premier League - dimanche 8 février 2026
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 25e journée de Premier League entre Liverpool et Man City. Ce match aura lieu le dimanche 8 février 2026 à 17:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Liverpool et Man City.
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Liverpool et Man City ?
Man City a remporté la rencontre sur le score de 1-2.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Liverpool et Man City en France ?
Le match est à suivre en direct le 08 février 2026 à 17:30 sur CANAL+.
- Où voir le match Liverpool Man City en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Liverpool et Man City ?
Liverpool : le coach A. Slot a choisi une formation en 4-2-3-1 : Alisson Becker, M. Kerkez, V. van Dijk, I. Konaté, D. Szoboszlai, A. Mac Allister, R. Gravenberch, C. Gakpo, F. Wirtz, Mohamed Salah, H. Ekitiké.
Manchester City : de son côté, l'équipe dirigée par Pep Guardiola évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : G. Donnarumma, R. Aït-Nouri, M. Guéhi, A. Khusanov, Matheus Nunes, N. O'Reilly, Rodri, Bernardo Silva, Omar Marmoush, E. Haaland, A. Semenyo.
- Qui arbitre le match Liverpool Man City ?
Craig Pawson est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Liverpool Man City ?
Liverpool accueille le match au Anfield.
- Quelle est la date et l'heure du match Liverpool Man City ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 08 février 2026, coup d'envoi 17:30.
- Qui a marqué le but pour Liverpool ?
Un seul but a été inscrit pour Liverpool par D. Szoboszlai 74'.
- Qui a marqué des buts pour Man City ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Man City : Bernardo Silva 84', E. Haaland 90+3' (sp.).