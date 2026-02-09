OM : Leonardo Balerdi se fait fracasser

3 ou 4. Non, on ne parle pas là de la note de Leonardo Balerdi, encore plus basse (1 pour L’Équipe et La Provence, 2 pour Foot Mercato), mais bien du nombre de buts encaissés dimanche soir sur lequel sa responsabilité est engagée. Et au revisionnage, on peut partir sur 4, même s’il n’est évidemment jamais seul dans ce naufrage. Sur le premier, il doit mieux gérer l’alignement et une position plus haute lui permettait de mettre hors-jeu Nuno Mendes et Dembélé. Sur le deuxième, tout a été déjà dit, de son intervention initiale ratée à l’humiliation servie par Dembélé.

Les 3e et 4e se ressemblent puisqu’il s’agit là d’une intervention technique ratée, où il rend la balle directement dans les pieds parisiens. Forcément, cela lui vaut une salve de critiques impressionnante ce lundi matin. « Capitaine naufrage », titre L’Équipe. « Dépassé par la vitesse adverse, gagné par la nervosité, il a sombré comme rarement et a été le symbole de la faillite défensive olympienne », poursuit le quotidien sportif.

Balerdi «sabote le navire»

La Provence évoque aussi « le naufrage de Balerdi » mais rappelle quand même qu’il aurait pu faire basculer le match dans le bon sens pour l’OM, si l’arbitre avait sanctionné Vitinha d’un carton rouge pour sa semelle dangereuse sur le tibia du défenseur argentin. « Une rencontre catastrophique pour Leonardo Balerdi, une de plus pour celui qui a tant de fois fauté et s’est tant de fois repris. Mais cette fois, il en faudra beaucoup de sa part pour faire oublier une nouvelle soirée cauchemardesque ».

Une analyse limpide, mais d’autres réclament même des sanctions plus lourdes à l’encontre de l’Argentin. À l’image d’Alexandre Chaillol dans nos tops et flops. « Leonardo Balerdi ne doit plus jamais porter le brassard de l’OM ! (…) Balerdi, c’est un capitaine qui te fait couler le navire, il le sabote. (…) Ce mec est un clown, qui a 27 ans, il fait 5 bonnes performances dans l’année ». Sur les réseaux, les compilations des erreurs de Balerdi s’enchaînent, tout comme les avis de supporters marseillais excédés.

«Il passe son temps à chambrer les joueurs»

Balerdi a beaucoup divisé l’opinion marseillaise depuis son arrivée. Certains y ont toujours vu un joueur élégant, à la qualité de relance appréciable et muni de la fameuse grinta argentine. D’autres ont toujours souligné ses carences, dans l’alignement et la gestion de la profondeur, et sa nervosité latente qui le fait trop souvent sortir de ses matches. C’est le cas de plusieurs défenseurs français devenus consultants, à l’image de Samuel Umtiti, hier sur RMC.

« Cette saison, l’OM est en difficulté quand ils doivent défendre la profondeur. Balerdi a du mal avec ça, comment tu veux faire si tu ne travailles pas ça à l’entraînement ? Et à chaque fois, ils demandent à leur ligne défensive de monter mais ils laissent un boulevard derrière. C’est trop compliqué pour ce genre de joueurs qui ont du mal, et là on parle d’intelligence de jeu », a-t-il lancé. Adil Rami, sur Ligue1+, a lui mis le doigt sur un autre aspect du comportement de Balerdi. « Déjà de base il passe son temps à chambrer les joueurs et à s’embrouiller avec. Tu es quand même le capitaine de l’OM. Tu dois plus te concentrer sur le jeu, sur ton football, et de bien manier ta défense. Depuis très longtemps, il ne joue pas ce rôle-là comme il le devrait. »

Capable de s’embrouiller avec l’arbitre, ses adversaires (qu’il adore venir invectiver lorsqu’ils sont au sol après une faute), mais aussi les ramasseurs de balle (cela a été le cas hier à la 37e, il a enguirlandé un ramasseur derrière les buts marseillais, coupable de ne pas avoir vite donné la balle au gardien olympien), Leonardo Balerdi recherche en permanence une tension qu’il assume rarement au moment de se montrer décisif dans une intervention. Et cela fait presque 6 ans que cela dure…