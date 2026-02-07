Menu Rechercher
Commenter 18
Premier League

PL : Arsenal ne tremble pas, Aston Villa peut avoir des regrets, Chelsea d’un grand Palmer assure

Par Valentin Feuillette
2 min.
Gyokeres cède sa place à Gabriel Jesus @Maxppp
terminé - 16:00 Burnley 0 West Ham 2
terminé - 16:00 Wolverhampton 1 Chelsea 3
terminé - 16:00 Fulham 1 Everton 2
terminé - 16:00 Bournemouth 1 Aston Villa 1
terminé - 16:00 Arsenal 3 Sunderland 0

Le multiplex du samedi après-midi a d’abord souri à Arsenal, solide et appliqué à l’Emirates face à Sunderland (3-0). En brillant outrageusement, les Gunners ont fait le travail avec sérieux, ouvrant le score juste avant la pause par Martín Zubimendi avant de plier définitivement l’affaire grâce à Viktor Gyökeres à l’heure de jeu. Le Suédois s’est même offert un doublé en fin de rencontre (90e+3). La maîtrise tactique d’Arteta, la sécurité défensive et la gestion du tempo confirment qu’Arsenal se dirige tout droit vers le titre. En revanche, Aston Villa a laissé filer deux points précieux sur la pelouse de Bournemouth (1-1). Les hommes d’Unai Emery avaient pourtant pris l’avantage grâce à Morgan Rogers, mais ils ont reculé après la pause et ont été punis par l’égalisation de Rayan, symbole d’un Villa trop attentiste et moins tranchant dans le money-time.

La suite après cette publicité

Derrière ce duo, le multiplex a offert des scénarios contrastés. Chelsea a frappé fort à Molineux avec un succès autoritaire contre Wolverhampton (3-1), porté par un Cole Palmer chirurgical. L’ancien Cityzen s’est offert un triplé, dont deux penalties en première période. West Ham s’est montré clinique à Turf Moor en dominant Burnley (2-0) dès le premier acte, tandis qu’Everton a réalisé un joli coup à Craven Cottage en renversant Fulham (2-1) grâce à Dewsbury-Hall. Un après-midi riche, où Arsenal avance à grands pas au classement, Villa piétine, et Chelsea envoie un message clair à ses concurrents.

Les résultats du multiplex de 16h :

Bournemouth 1-1 Aston Villa : Rayan (55e) / Morgan Rogers (22e)

Arsenal 3-0 Sunderland : Zubimendi (42e) et Gyökeres (66e, 90e+3)

Burnley 0-2 West Ham : Summerville (13e) et Castellanos (26e)

Fulham 1-2 Everton : Mykolenko (CSC, 18e) / Dewsbury-Hall (76e) et Leno (CSC, 83e)

La suite après cette publicité

Wolves 1-3 Chelsea : Arokodare (55e) / Palmer (13e s.p, 35e s.p, 38e)

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (18)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Chelsea
Arsenal
Aston Villa
Sunderland
West Ham
Fulham
Everton
Bournemouth
Burnley
Wolverhampton

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Chelsea Logo Chelsea FC
Arsenal Logo Arsenal FC
Aston Villa Logo Aston Villa
Sunderland Logo Sunderland AFC
West Ham Logo West Ham
Fulham Logo Fulham
Everton Logo Everton
Bournemouth Logo AFC Bournemouth
Burnley Logo Burnley
Wolverhampton Logo Wolverhampton
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier