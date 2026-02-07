PL : Arsenal ne tremble pas, Aston Villa peut avoir des regrets, Chelsea d’un grand Palmer assure

Le multiplex du samedi après-midi a d’abord souri à Arsenal, solide et appliqué à l’Emirates face à Sunderland (3-0). En brillant outrageusement, les Gunners ont fait le travail avec sérieux, ouvrant le score juste avant la pause par Martín Zubimendi avant de plier définitivement l’affaire grâce à Viktor Gyökeres à l’heure de jeu. Le Suédois s’est même offert un doublé en fin de rencontre (90e+3). La maîtrise tactique d’Arteta, la sécurité défensive et la gestion du tempo confirment qu’Arsenal se dirige tout droit vers le titre. En revanche, Aston Villa a laissé filer deux points précieux sur la pelouse de Bournemouth (1-1). Les hommes d’Unai Emery avaient pourtant pris l’avantage grâce à Morgan Rogers, mais ils ont reculé après la pause et ont été punis par l’égalisation de Rayan, symbole d’un Villa trop attentiste et moins tranchant dans le money-time.

Derrière ce duo, le multiplex a offert des scénarios contrastés. Chelsea a frappé fort à Molineux avec un succès autoritaire contre Wolverhampton (3-1), porté par un Cole Palmer chirurgical. L’ancien Cityzen s’est offert un triplé, dont deux penalties en première période. West Ham s’est montré clinique à Turf Moor en dominant Burnley (2-0) dès le premier acte, tandis qu’Everton a réalisé un joli coup à Craven Cottage en renversant Fulham (2-1) grâce à Dewsbury-Hall. Un après-midi riche, où Arsenal avance à grands pas au classement, Villa piétine, et Chelsea envoie un message clair à ses concurrents.

Les résultats du multiplex de 16h :

Bournemouth 1-1 Aston Villa : Rayan (55e) / Morgan Rogers (22e)

Arsenal 3-0 Sunderland : Zubimendi (42e) et Gyökeres (66e, 90e+3)

Burnley 0-2 West Ham : Summerville (13e) et Castellanos (26e)

Fulham 1-2 Everton : Mykolenko (CSC, 18e) / Dewsbury-Hall (76e) et Leno (CSC, 83e)

Wolves 1-3 Chelsea : Arokodare (55e) / Palmer (13e s.p, 35e s.p, 38e)