Maroc : la belle surprise de Dunkerque à Gessime Yassine

Le Maroc est en fête après la victoire des Lionceaux de l’Atlas en Coupe du Monde U20. Un sacre historique auquel a grandement participé Gessime Yassine. Aujourd’hui, l’attaquant de 20 ans a fait son retour en France.

Son club, Dunkerque, a d’ailleurs publié une vidéo dans laquelle les Nordistes ont réservé un accueil chaleureux et surprise à leur coéquipier marocain quand ce dernier est entré dans le vestiaire pour se changer.