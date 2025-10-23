Menu Rechercher
Maroc : la belle surprise de Dunkerque à Gessime Yassine

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Gessime Yassine célèbre un but avec le Maroc @Maxppp

Le Maroc est en fête après la victoire des Lionceaux de l’Atlas en Coupe du Monde U20. Un sacre historique auquel a grandement participé Gessime Yassine. Aujourd’hui, l’attaquant de 20 ans a fait son retour en France.

USL DUNKERQUE 🐬
🎥 Retour pluvieux, mais retour heureux pour Gess’ ! ✨

Une petite surprise attendait notre numéro 80 pour son retour sur la côte 💙🤍

#TeamUSLD
Son club, Dunkerque, a d’ailleurs publié une vidéo dans laquelle les Nordistes ont réservé un accueil chaleureux et surprise à leur coéquipier marocain quand ce dernier est entré dans le vestiaire pour se changer.

