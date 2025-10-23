Les 10 joueurs les plus rapides de la Ligue des Champions

Selon un classement élaboré par AS, Lois Openda est pour l’instant le joueur le plus rapide de la Ligue des Champions avec une vitesse de pointe de 36,2 km/h sous les couleurs de la Juventus. Juste derrière lui, on retrouve Aubameyang (35,8 km/h) de l’OM, tandis que l’autre Marseillais, Timothy Weah (34,3 km/h), se place en 10e position. Jérémie Frimpong (35,6 km/h) de Liverpool, Karim Adeyemi (35,4 km/h) de Dortmund et Raoul Bellanova (35 km/h) de l’Atalanta complètent le top 5. Bradley Barcola (35 km/h) du PSG est 6e, Pedro Neto (34,9 km/h) de Chelsea est 7e, Djed Spence (34,5 km/h) de Tottenham est 8e. La star du Portugal et du PSG, Nuno Mendes (34,4 km/h) se classe à la 9e position. On note donc la présence de 2 Marseillais et 2 Parisiens dans ce top 10, mais curieusement, Kylian Mbappé n’y figure pas.

Pour ce qui est des autres joueurs, Mason Greenwood de Marseille se place pour le moment en 13e position avec une vitesse maximale de 34,3 km/h, à égalité avec son coéquipier Timothy Weah. Ce classement concerne des profils jeunes et montants comme Openda, Barcola ou encore Adeyemi. Dans un football où la vitesse reste l’une des capacités les plus importantes, atteindre plus de 36 km/h aujourd’hui impressionne autant qu’à l’époque de joueurs comme Gareth Bale ou encore Arjen Robben, capables de changer le cours d’un match en quelques secondes grâce à leur fulgurance.