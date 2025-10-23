EL : Khalis Merah réagit à la victoire de l’OL

Ce fut dur mais l’OL a fini par s’imposer contre le FC Bâle 2-0. Devant grâce à un but précoce de Tolisso, le club français a résisté en seconde période jusqu’à se mettre définitivement à l’abri par Moreira en toute fin de match. Ce 3e succès en 3 journées permet aux Gones de prendre la 2e place dans cette phase de championnat de Ligue Europa. «C’est le fruit d’un travail collectif au quotidien, a réagi Khalis Merah sur Canal+. On est heureux de ces neuf points et maintenant, on est focus sur dimanche et renouer avec la victoire.» Un joli choc face à Strasbourg attend en effet les Gones en fin de semaine en Ligue 1.

Si le jeune milieu de terrain de 18 ans n’a pas marqué, il a réalisé une belle prestation et s’affirme toujours un peu plus dans la rotation de Paulo Fonseca. «C’est une fierté de jouer pour ces couleurs et j’essaye de les représenter au mieux. On a bien maîtrisé le match, avec 30 bonnes premières minutes mais on doit ressortir à la pause avec plus que ce 1-0. On a su faire le dos rond tout au long du match et à la fin Alfonso (Moreira) conduit une belle action. On est content de renouer avec la victoire.» Place à la suite désormais.