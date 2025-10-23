Menu Rechercher
1 - 0
85'
UEFA Europa League 2025/2026 3e journée
Lyon
1 - 0
MT : 1-0
85'
Bâle
Regarder en direct sur CANAL+ FOOT
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
1 - 0
3'
1 - 0
C. Tolisso (PD M. de Carvalho)
Voir le live commenté
Classement live 2 Lyon 9 19 Bâle 3
Possession 61% Lyon Bâle
Tirs 17 11 5 6 3 8
Grosses occasions créées 50% Lyon 1 Bâle 1
Compositions Lyon 4-2-3-1 Bâle 4-2-3-1
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
1 OL N NUL 2 BAS
368 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Lyon Mathys de Carvalho 1 #2 Logo Bâle Xherdan Shaqiri 1
Tirs (%)
#1 Logo Lyon Malick Fofana 2/4 50% #2 Logo Lyon Abner 1/2 50% #3 Logo Lyon Corentin Tolisso 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Lyon Tanner Tessmann 2
Fautes subies
#1 Logo Bâle Xherdan Shaqiri 5 #2 Logo Bâle Marin Šotiček 4 #3 Logo Lyon Corentin Tolisso 3
Tirs (%)
#1 Logo Lyon Khalis Merah 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lyon Tanner Tessmann 6/8 75% #2 Logo Lyon Corentin Tolisso 6/8 75% #3 Logo Bâle Xherdan Shaqiri 5/7 71%
Interceptions
#1 Logo Lyon Mathys de Carvalho 4 #2 Logo Lyon Clinton Mata 3 #3 Logo Bâle Flavius Daniliuc 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lyon Tanner Tessmann 3/3 100% #2 Logo Bâle Philip Porwei Otele 2/2 100% #3 Logo Bâle Flavius Daniliuc 3/4 75%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lyon Martín Satriano 0/9 0% #2 Logo Bâle Albian Ajeti 0/6 0% #3 Logo Lyon Abner 0/5 0%
Dribbles subis
#1 Logo Bâle Marin Šotiček 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lyon Clinton Mata 0/3 0% #2 Logo Lyon Ainsley Maitland-Niles 0/2 0% #3 Logo Bâle Dominik Schmid 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Lyon Moussa Niakhaté 55/59 93% #2 Logo Lyon Tyler Morton 38/41 93% #3 Logo Lyon Ainsley Maitland-Niles 36/39 92%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
D
D
V
V
V
V
V
V
D
D
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Rémy Descamps Rémy Descamps Blessure à la main Ernest Nuamah Ernest Nuamah Blessure à la cuisse Clinton Mata Clinton Mata Blessure à la cheville
Adrian Leon Barišić Adrian Leon Barišić Ischio-jambiers Keigo Tsunemoto Keigo Tsunemoto Ischio-jambiers Dion Kacuri Dion Kacuri Inconnu

Top commentaires

Jonathan 19:06 Allez, bonne chance a vous les lyonnais, contre Bale, ca devrait le faire, j'espère une victoire pour vous ^^ 6 Répondre
Voir tous les commentaires (28)

Match Lyon - Bâle en direct commenté

3e journée de UEFA Europa League - jeudi 23 octobre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lyon et Bâle (UEFA Europa League, 3e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de UEFA Europa League entre Lyon et Bâle. Ce match aura lieu le jeudi 23 octobre 2025 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lyon et Bâle.

On en parle

Arbitres

Manfredas Lukjančukas arbitre principal
0
3
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Mangirdas Mirauskas arbitre assistant
Aleksandras Stepanovas arbitre assistant
Mindaugas Jackus quatrième arbitre
Sören Storks arbitre VAR
Rob Dieperink arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Groupama Stadium Décines-Charpieu
Groupama Stadium
  • Année de construction : 2016
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 61556
  • Affluence moyenne : 30832
  • Affluence maximum : 58230
  • % de remplissage : 52

Match en direct

Date 23 octobre 2025 18:45
Compétition UEFA Europa League
Saison 2025/2026
Phase Phase de Ligue - journée 3
Diffusion CANAL+ FOOT
Code OL-BAS
Zone Europe
Équipe à domicile Olympique Lyonnais
Équipe à l'extérieur Bâle
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lyon et Bâle en France ?

Le match est à suivre en direct le 23 octobre 2025 à 18:45 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match Lyon Bâle en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Lyon et Bâle ?

Olympique Lyonnais : le coach Paulo Fonseca a choisi une formation en 4-2-3-1 : D. Greif, Abner, M. Niakhaté, Clinton Mata, A. Maitland-Niles, M. de Carvalho, T. Tessmann, M. Fofana, C. Tolisso, K. Merah, M. Satriano.

Bâle : de son côté, l'équipe dirigée par L. Magnin évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : M. Hitz, D. Schmid, A. Barišić, F. Daniliuc, N. Vouilloz, L. Leroy, Metinho, P. Otele, X. Shaqiri, M. Šotiček, A. Ajeti.

Qui arbitre le match Lyon Bâle ?

Manfredas Lukjančukas est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Lyon Bâle ?

Décines-Charpieu accueille le match au Groupama Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Lyon Bâle ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 23 octobre 2025, coup d'envoi 18:45.

Qui a marqué le but pour Lyon ?

Un seul but a été inscrit pour Lyon par C. Tolisso 3'.

Top commentaires

Jonathan 19:06 Allez, bonne chance a vous les lyonnais, contre Bale, ca devrait le faire, j'espère une victoire pour vous ^^ 6 Répondre
Voir tous les commentaires (28)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier