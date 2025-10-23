Prono
Match Lyon - Bâle en direct commenté
3e journée de UEFA Europa League - jeudi 23 octobre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lyon et Bâle (UEFA Europa League, 3e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de UEFA Europa League entre Lyon et Bâle. Ce match aura lieu le jeudi 23 octobre 2025 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lyon et Bâle.
Arbitres
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lyon et Bâle en France ?
Le match est à suivre en direct le 23 octobre 2025 à 18:45 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Lyon Bâle en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Lyon et Bâle ?
Olympique Lyonnais : le coach Paulo Fonseca a choisi une formation en 4-2-3-1 : D. Greif, Abner, M. Niakhaté, Clinton Mata, A. Maitland-Niles, M. de Carvalho, T. Tessmann, M. Fofana, C. Tolisso, K. Merah, M. Satriano.
Bâle : de son côté, l'équipe dirigée par L. Magnin évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : M. Hitz, D. Schmid, A. Barišić, F. Daniliuc, N. Vouilloz, L. Leroy, Metinho, P. Otele, X. Shaqiri, M. Šotiček, A. Ajeti.
- Qui arbitre le match Lyon Bâle ?
Manfredas Lukjančukas est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Lyon Bâle ?
Décines-Charpieu accueille le match au Groupama Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Lyon Bâle ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 23 octobre 2025, coup d'envoi 18:45.
- Qui a marqué le but pour Lyon ?
Un seul but a été inscrit pour Lyon par C. Tolisso 3'.