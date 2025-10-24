OL : les propos forts de Fonseca sur Corentin Tolisso

Encore une fois, Corentin Tolisso a montré la voie. Auteur du premier but lors de la victoire lyonnaise face au FC Bâle (2-0) en Ligue Europa, le capitaine des Gones a livré une prestation de patron, en régulant le jeu, en motivant ses coéquipiers et en donnant l’exemple par son engagement. « C’est le capitaine, s’il y a quelque chose à dire, il va le dire, que ce soit positif ou négatif », a confié Malick Fofana après la rencontre. « Pour nous, les jeunes joueurs, c’est une chance qu’il soit là au quotidien. Il nous aide, que ce soit pour être dans le match ou nous donner des conseils. C’est un truc en plus. »

La suite après cette publicité

Un rôle de leader que son entraîneur Paulo Fonseca valorise sans détour. « Coco, c’est Coco. C’est le leader de l’équipe, un joueur très intelligent, avec beaucoup de qualités », a d’abord expliqué l’ancien entraîneur du LOSC, admiratif de son capitaine. « Il est très important pour nous, tout le temps. Peut-être que je devrais le préserver un peu plus, mais il est essentiel sur le terrain. » Et pour cause, Tolisso ne ménage pas ses efforts : toujours titularisé en Coupe d’Europe cette saison, il n’est jamais sorti avant la 75e minute. « Nous n’avons pas un effectif large, avec beaucoup de joueurs. Coco joue tous les matches, c’est normal », a reconnu Fonseca. Déjà auteur de 3 buts en 10 rencontres, Tolisso symbolise la force de cette équipe lyonnaise, celle qui veut retrouver sa grandeur autour d’un capitaine plus qu’indispensable.