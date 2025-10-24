Indice UEFA : la France derrière la Pologne, Chypre et le Danemark !

25/10/2024. Il y a un an, quasiment jour pour jour, la France était déjà 6e au classement de l’indice, devançait l’Espagne et talonnait l’Allemagne à quelques millièmes de points grâce aux performances de Brest, Monaco et Lille qui enchaînaient les succès en Ligue des Champions. Un an plus tard, le bilan est plus contrasté. Certes le PSG et l’OL portent à bout de bras la France à l’indice UEFA, mais les autres clubs sont plus en difficultés.

La bande de Luis Enrique a glané un troisième succès en autant de matches et vient de faire exploser en plein vol une équipe du Bayer qui n’avait jamais encaissé pareille défaite à domicile (2-7). Du côté de Lyon, le bilan est plus que flatteur avec trois victoires en autant de matches en Ligue Europa. Malgré de nombreux départs et un effectif plus juste qualitativement, la force collective rhodanienne fait des merveilles sur la scène continentale et c’est le FC Bâle qui en a fait les frais ce jeudi en s’inclinant 2-0 au Groupama Stadium.

Pour le reste, c’est plus compliqué… Si l’OM joue plutôt bien depuis son retour en Ligue des Champions, il n’y a que trois points au compteur. Cette fois-ci, le club phocéen s’est sabordé à Lisbonne (2-1) après avoir fait une première période de haute volée jusqu’à l’expulsion, stupide, d’Emerson qui a finalement précipité Marseille vers une seconde défaite en trois matches. Quant à l’AS Monaco, toujours pas la moindre victoire au compteur, mais un nouveau match nul, frustrant cette fois-ci face à une pâle équipe de Tottenham (0-0), qui n’a dû son salut qu’à un match impressionnant de son portier Vicario.

Nice et Monaco plombent l’indice UEFA de la France

Strasbourg, irrésistible en Ligue 1 et qui était parvenu à s’en sortir depuis le début de saison en coupe d’Europe, a signé sa première contre-performance en Conférence League face à la modeste équipe polonaise du Jagiellonia Bialystok, arrachant le nul 1-1 grâce à l’inévitable Joaquin Panichelli, auteur d’un retourné acrobatique. D’habitude si constant, le LOSC a sombré durant 45 minutes face au PAOK Salonique avant de se réveiller trop tard et de perdre 3-4 à domicile. Enfin, nouveau match et nouvelle défaite pour Nice, qui a mordu la poussière face au Celta Vigo (1-2), modeste 17e de Liga. Décidément le club azuréen n’aide pas la France à l’indice UEFA depuis 18 mois, c’est le moins que l’on puisse dire.

Et cela a un impact puisqu’il est désormais utopique d’espérer revenir sur l’Allemagne, pourtant loin d’être impérial à l’image des déroutes de Francfort et du Bayer Leverkusen. Mais pire, avec les résultats décevants de la semaine, la France, qui nourrissait de grandes ambitions dès l’entame de la saison, peine à exister dans le top 10 et se trouve toujours loin derrière la Pologne, Chypre et le Danemark… Un classement qui fait tâche, surtout quand on compte dans ses rangs le vainqueur de la Ligue des Champions et de la Supercoupe d’Europe…

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2025/26 (entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes) arrêté au 24/10/2025 :

-1. Angleterre 8,166 points (9/9)

-1. Portugal 7,600 points (4/5)

-3. Pologne 7,375 points (4/4)

-4. Allemagne 7,285 points (7/7)

-5. Espagne 7,250 points (7/7)

-5. Chypre 7,250 points (3/4)

-7. Danemark 7,125 points (2/4)

-8. Italie 6,857 points (7/7)

-9. France 6,071 points (7/7)

-10. Pays-Bas 5,750 points (6/6)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2021 et 2026) :

-1. Angleterre 99,005 points

-2. Italie 87,803 points

-3. Espagne 82,203 points

-4. Allemagne 78,402 points

-5. France 71,248 points

-6. Pays-Bas 63,700 points

-7. Portugal 60,266 points

-8. Belgique 56,350 points

-9. Turquie 46,000 points

-10. Rep.Tchèque 42,300 points