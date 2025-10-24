PSG : Luis Enrique n’a pas recruté de latéral droit à cause d’Hakimi…

Titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi sort d’une saison 2024/2025 tout simplement exceptionnelle aussi bien collectivement que sur le plan individuel (11 buts, 16 passes décisives en 55 matches). Des performances XXL qui ont placé le latéral marocain parmi les favoris au Ballon d’Or. Un atout de taille pour Luis Enrique qui a cependant fait le choix de ne pas recruter de remplaçant pour faire souffler son joueur. L’Espagnol préfère repositionner Warren Zaïre-Emery ou Senny Mayulu plutôt que de recruter un vrai spécialiste du poste. Et voici pourquoi.

« Je pense que rien n’a changé par rapport au statut d’Hakimi pendant les deux dernières années. Il est l’un des leaders du vestiaire et ses coéquipiers l’ont choisi comme deuxième capitaine, ça indique son niveau dans l’équipe. C’est un joueur différent qui a beaucoup de qualités offensives et défensives, il joue presque tous les matches, il joue à 100%, c’est une garantie, je suis très content de l’avoir dans l’équipe. C’est sans doute le meilleur latéral droit au monde pour moi. (…) C’est pour ça qu’on ne signe pas d’autre latéral droit. Il joue presque toujours et quand il ne joue pas, on a d’autres options. Tu dois payer beaucoup d’argent pour apporter un latéral droit qui va être suppléant, qui va jouer trois matchs et être démotivé », a-t-il déclaré en conférence de presse.