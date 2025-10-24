Brest : Dina Ebimbe revient sur son transfert avorté à Monaco

Dans un entretien pour Ouest-France, l’ancien Titi Parisien, Dina Ebimbe, raconte son début d’année 2025 compliqué, après l’échec de son transfert à Monaco : « je me suis dit : "J’espère que je n’aurai pas de problème avec Brest". Le club m’a fait confiance alors que j’avais enchaîné les blessures, et m’a aidé à retrouver du rythme. Personne n’avait fait ça pour moi auparavant. Brest m’a redonné confiance, en me disant que j’avais toujours des qualités ».

Pour le milieu prêté par Francfort, le mental a été essentiel pour surmonter cette période : « c’était super compliqué, mais je me suis dit : “Le foot, c’est mon métier, ma raison d’être, j’ai tout sacrifié pour être pro”. J’ai travaillé deux fois plus, m’entraînant individuellement et participant à des camps pour revenir au top. Aujourd’hui, ma cheville est encore un peu gênée, mais je fais tout pour revenir à 100 % ». Des mots forts de la part du joueur passé par le HAC, qui a inscrit son premier but en Ligue 1 cette saison contre Lorient (3-3).