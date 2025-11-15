Menu Rechercher
Eliminatoires CM - Europe

Suède : Graham Potter refroidit les espoirs autour d’Isak

Par Allan Brevi
1 min.
Alexander Isak lors de Suède-Slovaquie. @Maxppp
Suisse Suède

Graham Potter, sélectionneur de la Suède, a douché les espoirs autour du retour d’Alexander Isak, expliquant que l’attaquant de Liverpool n’était pas encore capable d’enchaîner deux rencontres complètes avec la Suède. « Il a passé une bonne semaine, il est disponible », a d’abord indiqué le sélectionneur en conférence de presse. « Mais nous devons être intelligents avec lui parce qu’il a été absent un moment ». Recruté cet été par Liverpool, Isak traîne en effet plusieurs petits pépins physiques depuis son arrivée et peine à retrouver le rythme, malgré sa récente réapparition sur le banc lors du revers 3-0 contre Manchester City.

Potter, nommé récemment pour remplacer Jon Dahl Tomasson, a confirmé que l’utilisation de l’attaquant restait limitée pour les deux prochaines rencontres décisives des qualifications. « Il n’est pas prêt à jouer deux matches de 90 minutes », a tranché le technicien de 50 ans. Avant d’ajouter : « On doit attendre demain pour voir ». Confronté à un début de mandat délicat et à une équipe en grande difficulté dans son groupe, Potter devra donc composer avec un Isak encore loin de sa meilleure forme.

