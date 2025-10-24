Menu Rechercher
OM : CJ Egan-Riley revient sur le carton rouge d’Emerson

Par Allan Brevi
Ce samedi, l’Olympique de Marseille se déplace à Lens dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1, CJ Egan-Riley était donc présent en conférence de presse ce vendredi. Le joueur de 22 ans est revenu sur le carton rouge litigieux de son coéquipier, Emerson Palmieri, lors du choc de Ligue des Champions contre le Sporting : « pour Emerson, c’est difficile de prendre un rouge comme pour n’importe quel joueur. Comme moi face à Lyon, c’est toujours difficile d’abandonner ses coéquipiers. On a lutté jusqu’au bout pour lui. C’est un grand joueur d’expérience, il aura un peu de pression, mais toute l’équipe doit faire le maximum. Je suis sûr qu’il va rebondir. »

Pour rappel, Emerson a été expulsé en fin de première période alors que l’OM menait au score, le latéral italo-brésilien a plombé les siens puisque le Sporting a ensuite remporté le match en seconde période. L’ancien de l’OL a été vivement critiqué pour son mauvais geste malgré son expérience.

