OM : le Barça a scouté Mason Greenwood face au Havre

Mason Greenwood continue de relancer sa carrière avec brio à l’Olympique de Marseille, où il a récemment inscrit un quadruplé lors de la large victoire 6-2 contre Le Havre. Selon le quotidien britannique The Sun, des recruteurs du FC Barcelone étaient présents dans les tribunes et ont été impressionnés par sa performance, relançant l’idée d’un possible transfert l’été prochain. Une telle opération pourrait offrir à Greenwood une réunion inattendue avec Marcus Rashford au Camp Nou.

La suite après cette publicité

Parti de Manchester United en 2023, l’attaquant anglais s’est d’abord relancé à Getafe avant de franchir un cap à Marseille, avec qui il a signé un contrat de cinq ans pour 26 millions d’euros. Auteur de 22 buts dès sa première saison, il affiche déjà 8 réalisations et 4 passes décisives en 12 matchs toutes compétitions confondues en 2025-2026. The Sun rappelle enfin qu’à la suite de son départ négocié à l’amiable avec United, le club mancunien conserve 50 % sur un éventuel futur transfert.