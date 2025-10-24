Barça : nouvel absent de taille à l’entraînement à deux jours du Clasico !

Le FC Barcelone est plus que jamais en état d’alerte à deux jours du Clasico ! Alors que Lamine Yamal vient de donner une excellente source de motivation aux joueurs du Real Madrid après avoir accusé les Merengues de voler les matches, le club catalan doit gérer une vague d’absents à l’entraînement.

Hier, Frenkie De Jong et Andreas Christensen n’étaient pas présents en raison d’une gastroentérite. Ce vendredi, Sport nous apprend que Jules Koundé vient de manquer sa deuxième séance d’entraînement consécutive. Sa présence au Bernabéu reste donc très incertaine et le staff blaugrana plancherait déjà sur son remplacement.