Barça : un joueur provoque le Real Madrid avant le Clasico

Real Madrid Barcelone

Dimanche, c’est Clasico ! Un match qui cristallise les tensions, tant la rivalité entre le Real Madrid et le FC Barcelone est importante. Si le Barça a tout raflé contre ses ennemis jurés la saison dernière, les Merengues comptent bien inverser la tendance à la maison ce week-end. Mais dans un entretien accordé à Betevé, télévision locale barcelonaise, Marc Bernal a envoyé un message très clair aux Merengues.

« Nous n’avons pas peur du Real Madrid, et nous irons au Bernabéu pour gagner », a ainsi lancé le jeune milieu de terrain catalan. Des propos qui devraient faire réagir du côté de la capitale espagnole, et surtout dans le vestiaire merengue…

