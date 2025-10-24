FC Barcelone : Raphinha n’a pas non plus participé à l’entrainement

Encore une mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone à deux jours du Clasico contre le Real Madrid. Outre l’absence de Jules Koundé pour la seconde séance d’entraînement consécutive, on apprend par Sport que Raphinha n’a pas participé non plus à la session du jour. Il était pourtant sur le retour de sa blessure au biceps fémoral du mois dernier.

La suite après cette publicité

S’il ne postule pas pour une place de titulaire au Santiago-Bernabéu, le Brésilien était pressenti pour intégrer le groupe d’Hansi Flick. À 48 heures du match, cette possibilité est remise en cause. La dernière séance d’entraînement de demain livrera un verdict définitif sur sa participation ou non au choc, que le Real Madrid attend de pied ferme après les propos de Lamine Yamal.