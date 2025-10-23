Menu Rechercher
FC Barcelone : très bonne nouvelle pour Raphinha avant le Clásico

Tombeur de l’Olympiakos ce mardi soir en Ligue des Champions (6-1), le FC Barcelone s’avance avec un peu plus de sérénité vers son choc de dimanche, face au Real Madrid. Une rencontre que les Catalans pourraient d’ailleurs aborder avec le retour d’un de leurs cadres : Raphinha.

Blessé au biceps fémoral de la cuisse droite et absent depuis près d’un mois, le Brésilien a repris l’entraînement ce matin comme le révèle Mundo Deportivo. Un retour qui laisse envisager une possible présence dans le groupe du Barça face au rival madrilène, leader de Liga pour le moment.

