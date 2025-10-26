FC Barcelone : un Lamine Yamal désastreux a vécu l’enfer au Bernabéu !

Il était attendu de pied ferme. Après ses déclarations sur le plateau de la Kings League, laissant entendre que le Real Madrid volait ses matchs et était avantagé par l’arbitrage, Lamine Yamal savait qu’un accueil particulièrement chaud allait lui être réservé. Et ça n’a pas manqué, puisque dès ses premiers ballons touchés, le public du Bernabéu grondait et sifflait. Le numéro 10 blaugrana avait l’opportunité de répondre sur le terrain et climatiser la superbe arène madrilène, mais il est totalement passé à côté, écopant d’un 1/10 dans nos notes du match.

C’est simple, il a tout raté. Ses bonnes actions, comme ce ballon parfait pour Jules Koundé dans les derniers instants du match, se sont comptées sur les doigts d’une main. Le petit prodige catalan n’a réussi à faire aucune différence. Peu inspiré, lent, il a perdu ses duels et n’a créé aucun danger, et nul doute qu’Alvaro Carreras a vécu une soirée plus tranquille que ce qu’il avait prévu au départ.

Pris à partie par les joueurs madrilènes

Et surtout, on a senti que les joueurs du Real Madrid avaient envie d’en découdre, puisqu’ils l’ont provoqué à plusieurs reprises. « Que des passes en retrait, que des passes en retrait », a lancé Vinicius Jr, se moquant du match de l’Espagnol. En fin de partie, Dani Carvajal a fait des gestes à son coéquipier de sélection, lui faisant comprendre qu’il parlait trop. Ce qui a déchaîné une petite bagarre générale entre Blaugranas et Merengues.

« Peut-être que l’ambiance a pesé. Ce n’était pas facile pour lui aujourd’hui », a reconnu Marcus Sorg, adjoint d’Hansi Flick, qui était suspendu aujourd’hui. « Au coup de sifflet final, beaucoup sont allés chercher Lamine. Je pense que c’est un peu exagéré », lancé Frenkie de Jong pour défendre son coéquipier à la fin du match, alors que Tchouameni a tenté de dédramatiser, expliquant qu’il « apprécie » ces petites piques entre joueurs et que ça l’a motivé. Mais nul doute que les prochaines heures vont être très chaudes en Espagne…