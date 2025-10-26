Jude Bellingham se paie Lamine Yamal

Soirée noire pour Lamine Yamal, et à tous les niveaux. Hier soir, le Barcelonais n’avait pas attendu le coup d’envoi du Clasico pour déclencher une première frappe : sur Instagram, il avait publié une story bien piquante, dos au public madrilène comme une façon de lancer les hostilités.

Au même titre que ses déclarations plus tôt dans la semaine quand il avait affirmé que le Real Madrid "volait" ses matchs, cette nouvelle provocation n’est pas passée inaperçue dans le vestiaire madrilène. Après la victoire des Madrilènes ce dimanche (2-1), Lamine Yamal était la cible de tous, et même si Jude Bellingham n’était pas au cœur des échauffourées au coup de sifflet final, l’Anglais a répondu à son adversaire sur son compte Instagram : «parler, c’est petit. Hala Madrid», a-t-il écrit, avec en fond sonore la musique d’Elvis Presley "a little less conversation" (un peu moins de paroles).