Real Madrid : l’anecdote de Trent Alexander-Arnold sur Jude Bellingham

Trent Alexander-Arnold s’apprête à vivre un moment fort en émotions. Parti de Liverpool l’été dernier pour rejoindre le grand Real Madrid, le latéral droit anglais retrouvera Anfield ce mardi soir en Ligue des Champions. Dans une interview accordée à Amazon Prime, il a confié son excitation et son appréhension avant ce retour si particulier : « ce sera un mélange d’émotions. Tout sera différent, même l’échauffement de l’autre côté du terrain… Mais ça fait partie du jeu. » Trent, qui assure rester un grand fan des Reds, a également précisé qu’il ne célébrerait pas s’il venait à marquer contre son club formateur.

L’international anglais est aussi revenu sur l’influence de Jude Bellingham dans son choix de rejoindre Madrid. Très proches en sélection, les deux hommes évoquaient souvent la vie madrilène avant le transfert d’Alexander-Arnold : « on voulait tous savoir comment ça se passait là-bas. Jude nous disait qu’il n’avait jamais rien ressenti de tel. » Désormais sous les ordres de Xabi Alonso, Alexander-Arnold et Bellingham incarnent une nouvelle ère au Real, où l’ancien Red peine encore à s’imposer.